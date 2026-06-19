Circus e Aprilia, Ducati, Honda, Ktm e Yamaha firmano l'accordo sul motomondiale dal 2027- 2031

MotoGP Group e i cinque costruttori - Aprilia, Ducati, Honda, KTM e Yamaha - hanno annunciato oggi la firma dell'accordo quadro sul campionato dal 2027 al 2031. Si tratta di un passaggio storico per la MotoGP e i costruttori della Msma: per la prima volta nella storia del campionato, è stato firmato un unico accordo per i prossimi cinque anni di gare. Ciò dimostra un impegno condiviso nel plasmare un futuro entusiasmante e una visione unitaria per la sua prossima fase, confermando la presenza a lungo termine di tutti gli attuali costruttori in griglia.

L'accordo - spiega la MotoGp nel suo sito ufficiale - si basa su una forte sintonia tra la MotoGP e i costruttori sui pilastri fondamentali del campionato. È il risultato di una negoziazione incentrata sui migliori interessi in ambito sportivo, tecnico e commerciale, che ha permesso di definire un quadro di riferimento in grado di garantire competitività, rilevanza tecnologica e appeal globale al campionato, supportato da una chiara visione a lungo termine. Parallelamente, la MotoGP e gli 11 team hanno concordato i principali termini del periodo 2027 - 2031: l'annuncio ufficiale avverrà più avanti.

Il quadro di riferimento definirà le basi regolamentari, sportive e commerciali per la prossima fase evolutiva della MotoGP, rafforzando ulteriormente il campionato. Nell'ambito di questo processo, la MotoGP, i costruttori, i team e la FIM stanno collaborando per individuare opportunità di miglioramento sia negli aspetti tecnici che sportivi, garantendo una costante attenzione alla sicurezza e offrendo qualcosa di sempre più avvincente per gli appassionati. Questo approccio condiviso guiderà la continua evoluzione della MotoGP, preservandone al contempo il DNA che la caratterizza come apice del motociclismo sportivo. La MotoGP continuerà a investire nella sua piattaforma globale, inclusi promozione, coinvolgimento dei fan e sviluppo commerciale, nell'ambito di un impegno condiviso da parte dei costruttori per guidare la crescita a lungo termine e accrescere ulteriormente il valore del campionato per il pubblico, i partner e gli stakeholder di tutto il mondo.

«Oggi marchiamo un momento cruciale per la MotoGP - ha detto Carmelo Ezpeleta, CEO del MotoGP Group - L'impegno di tutti e cinque i costruttori non solo rafforza la solidità del campionato attuale, ma sottolinea l'ambizione condivisa che ne guida il futuro. Insieme alla nostra partnership di lunga data con la FIM, fino al 2060, questo accordo ci offre una solida base per continuare a crescere, consolidando decenni di progressi e accelerando verso una nuova fase per questo sport. Desidero ringraziare i costruttori per la collaborazione, la sintonia e l'impegno durante questo processo. Pur essendo orgogliosi della crescita che la MotoGP ha raggiunto negli ultimi decenni, la nostra attenzione è saldamente rivolta al futuro: espandere la nostra portata globale, far evolvere lo sport e connetterci con nuovi pubblici in tutto il mondo».