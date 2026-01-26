Circus F1 via ai test di Barcellona: Red Bull di Hadjar la più veloce, quarta la Mercedes di Antonelli. Domani la nuova Ferrari

Primi giri della Formula 1 targati 2026 sul circuito spagnolo di Montmelò di Barcellona in vista del via della nuova stagione, quella della rivoluzione tecnica, in Australia nel weekend del 6-8 marzo. La Red Bull di Isack Hadjar ha chiuso al comando con il tempo di 1'18''159 il Day-1 davanti alla Mercedes di George Russell (1'18''696) ed alla Alpine di Franco Colapinto (1'20'189) e all'altra Mercedes del pilota italiano Kimi Antonelli. È stata la W17 del pilota italiano a dare il via al primo dei cinque giorni di test in programma al Montmelò e sulle undici scuderie che prenderanno parte alla stagione 2026 sono state sette quelle che hanno scelto di sfruttare la prima giornata sul tracciato spagnolo, avendo a disposizione tre giorni in pista per ogni team a scelta tra i cinque totali.

Assente la Williams, costretta a saltare interamente i test di Barcellona a causa della mancata omologazione del telaio: la squadra inglese non ha infatti superato i crash test ed è così stata obbligata a mancare il primo appuntamento dell'anno. A non girare in pista durante il primo giorno, oltre ovviamente a Williams, anche Ferrari, McLaren e Aston Martin: il team di Maranello e i campioni del mondo in carica di Woking sono attesi domani mentre la squadra capitanata da Adrian Newey non sarà in pista prima di giovedì. Primi giri a Montmelò e anche prime interruzioni dovute a problemi per alcune monoposto: la prima è stata causata dallo stop in pista della Alpine di Franco Colapinto, motorizzata Mercedes, per un problema tecnico sulla A526.

La seconda bandiera, sempre causata da un problema alla vettura, è stata esposta in mattinata per lo stop in pista dell'Audi R26 di Gabriel Bortoleto. La terza e ultima bandiera è arrivata per la Racing Bulls di Liam Lawson, anche lui bloccato da un problema di affidabilità. Tutto normale e secondo le aspettative per questi primi test di Formula 1, volutamente a porte chiuse proprio per garantire ai team la possibilità di lavorare senza pressioni.