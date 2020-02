Citroen nel CIR con Andrea Crugnola al volante della C3 R5

MILANO - E' Andrea Crugnola il pilota prescelto da PSA competizioni per portare in gara assieme al copilota Pietro Elia Ometto la Citroen C3 R5 ufficiale nel Campionato Italiano Rally 2020. Una scelta ragionevole. Il trentunenne pilota varesino è infatti nel momento topico della sua carriera. Nei due anni passati si è aggiudicato il titolo nel Campionato Italiano Rally Asfalto che prende in cosiderazione le prove su questo fondo del campionato maggiore, e sempre nel 2019 lo ricordiamo come il più veloce della compagnia, anche se non sempre assistito dalla fortuna. Primo al Due Valli con la VW Polo R5, secondo in Friuli e al Tuscan Rewind, terzo alla Targa Florio e al Roma Capitale, si è assicurato la palma di vicecampione.

E' sicuramente un talento emergente, voglioso di sconfiggere la batterria di ultraquarantenni che finora hanno fatto incetta di titoli. Il pilota ideale per la Citroen C3 R5 ufficiale assistita dalla struttura tecnica di Fabrizio Fabbri che, completata la delicata fase di sviluppo e messa punto per le gare italiano vuole essere la compagna ideale per questa sfida appassionante, leit-motiv del CIR 2020.