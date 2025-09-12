Citroën entra in FE dalla prossima stagione. Campionato elettrico sarà anche laboratorio tecnologico e vetrina

Citroën ha annunciato ufficialmente il proprio ingresso nel campionato mondiale ABB FIA Formula E a partire dalla prossima stagione. La casa francese, da sempre legata alle competizioni, torna così sulle piste con un progetto che guarda al futuro della mobilità elettrica e sostenibile. L'obiettivo e duplici, ovvero riaffermare il legame con il motorsport e, al tempo stesso, utilizzare la Formula E come laboratorio tecnologico e vetrina internazionale per le soluzioni di domani. Le gare nei centri cittadini, elemento distintivo della Formula E, rappresentano per Citroën anche un'opportunità strategica per incontrare un pubblico giovane, connesso e attento ai temi della sostenibilità. Un ritorno alle competizioni che, nelle intenzioni del marchio, non sarà solo sportivo ma anche culturale e simbolico, per far battere i cuori degli appassionati e avvicinare nuove generazioni al double chevron. Ulteriori dettagli sul programma sportivo e sulla struttura del team saranno resi noti il prossimo 20 ottobre.