Citroën, l'avventura in FE continua: correrà anche con le vetture Gen4

Citroën ha annunciato che continuerà il suo impegno in Formula E anche con le nuove monoposto GEN4, che dal prossimo anno saranno ancora più performanti. Infatti, la nuova generazione di monoposto elettriche avrà una potenza massima di 600 kW, circa 800 CV, una doppia veste aerodinamica, più aggressiva per le qualifiche e con meno carico per le gare. A completare il quadro tecnico troviamo la trazione integrale che consentirà di sfruttare al meglio tutta la potenza disponibile. «In Citroën, l'innovazione deve essere utile nella vita quotidiana.

La Formula E e oggi la GEN4 ci permette di trasformare le prestazioni elettriche in progressi concreti per tutti - ha spiegato Xavier Chardon, ceo di Citroën - il motorsport fa parte del nostro DNA. Siamo orgogliosi di impegnarci pienamente in questo nuovo capitolo». Parole che sottolineano l'importanza di competere in questa categoria per la casa del double chevron. Attualmente, il team Citroën Racing in Formula E gravita in quinta posizione sia nella classifica provvisoria riservata alle squadre che in quella relativa ai piloti, mentre i punti conquistati nelle quattro tappe stagionali sin qui disputate hanno contribuito alla terza posizione di Stellantis nella classifica provvisoria dei costruttori.