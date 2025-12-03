Citroen Racing FE Team si prepara al debutto a San Paolo. Sabato l'esordio nel campionato elettrico

Citroen Racing Formula E Team fara il suo attesissimo debutto competitivo nel Campionato del Mondo ABB FIA Formula E sabato prossimo, 6 dicembre, segnando un momento storico per la Marca. L'apertura della stagione sulle strade di San Paolo vedra anche la presentazione della nuova coppia di piloti: l'ex campione francese Jean-Eric Vergne, due volte campione, affiancato dal vincitore neozelandese Nick Cassidy, una coppia pronta a inaugurare la nuova era Citroen nel motorsport globale. Dopo un promettente test pre-stagionale a Valencia a fine ottobre, durante il quale il team ha completato costantemente oltre 2.000 km di prove in pista, ci sono alte aspettative in vista della prima gara: e stato il momento che ha permesso a ingegneri e piloti di affinare il pacchetto tecnico e gettare solide basi per l'inizio della stagione.

La gara inaugurale si svolgera sul circuito cittadino di San Paolo, lungo 2,933 km, situato nell'iconico Sambodromo. Il tracciato, invariato rispetto allo scorso anno, presenta 11 curve e un mix di lunghi rettilinei e zone di frenata tecnica. La natura ad alta velocita del circuito premiera efficienza, precisione e una gestione ottimale dell'energia, elementi chiave in Formula E. «Questa e la prima partecipazione di Citroen a un Campionato del Mondo dal 2019, e sono molto orgoglioso di questo ritorno. Ci piace essere dove nessuno si aspetta di trovarci e, come abbiamo visto dai feedback al nostro annuncio, nessuno si aspettava questo ingresso in Formula E per Citroen. Tutto il marchio, in tutto il mondo, sostiene questo progetto.

Citroen Brasile invita molti clienti in pista e siamo entusiasti di presentare al pubblico la nostra auto piu giocosa, la Citroen Ami, durante un giro dimostrativo prima della gara. Questo e l'ultimo passo prima dell'inizio della competizione: abbiamo un grande team e sicuramente due dei piloti piu entusiasmanti della griglia. La fase intensa di preparazione e finita e la prima gara e finalmente arrivata. Ho piena fiducia nella squadra e sono felice che siamo finalmente al Sao Paulo E-Prix 2025», ha commentato Xavier Chardon, CEO Citroen.