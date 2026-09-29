Citroën Racing mostra la livrea della monoposto Gen4 di FE per la prossima stagione

Citroën Racing ha svelato la monoposto GEN4 nella livrea definitiva che prenderà parte alla prossima stagione della Formula E, nella quale intende ripartire dai risultati maturati nel campionato che si è concluso di recente, in cui la casa del double chevron ha ottenuto il quinto posto nel campionato riservato ai Team, a seguito di una vittoria, una pole position e diversi podi.

Rispetto alla monoposto che ha gareggiato nella scorsa stagione, la nuova vettura sfoggia una colorazione evoluta, in cui gli chevron al centro acquisiscono più importanza e infondono un maggior senso di movimento e dove il blu diventa preponderante nella zona anteriore pur alternandosi, sui pannelli della carrozzeria, con il bianco ed il rosso. A livello di caratteristiche tecniche, la monoposto GEN4 eroga 450 kW in configurazione gara, 600 kW / 815 CV in qualifica e in Attack Mode, può scattare da 0 a 100 km/h in 1,8 secondi e può raggiungere una velocità massima superiore ai 335 km/h.

Inoltre, sfrutta la trazione integrale e può contare su 700 kW di rigenerazione dell'energia e su 2 configurazioni aerodinamiche definite, rispettivamente, High Downforce e Low Downforce. Il passaggio alla nuova generazione di monoposto viene sottolineato dalla livrea, come ha spiegato Pierre Leclercq, head of Citroën Design, visto che l'obiettivo era quello di mantenere la forte identità sviluppata nella scorsa stagione, facendo in modo che rispettasse il carattere più dinamico della GEN4. La nuova monoposto di Citroën Racing verrà esposta per la prima volta nella sua livrea definitiva al Salone dell'Automobile di Parigi, nel Padiglione 4.