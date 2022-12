Clamorosa fuga dalla Williams: se ne vanno il team principal Jost Capito e il direttore tecnico François Demaison

Fuga dalla Williams. Un vero terremoto scuote la squadra inglese che a fatica sta tentando di risorgere. Jost Capito, team principal, e François Xavier Demaison, direttore tecnico, hanno rassegnato le dimissioni. Un vero fulmine a ciel sereno per la Williams che con la nuova proprietà Dorilton Capital, non ha compiuto i passi in avanti sperati e quest'anno ha concluso il campionato in ultima posizione tra i costruttori con appena 8 punti. Proprio con la nuova proprietà, subentrata alla famiglia Williams, Capito era arrivato alla Williams alla fine del 2020 dopo essere stato per un breve periodo in McLaren come CEO e in precedenza l'artefice dei successi Volkswagen nel Mondiale Rally.

Capito aveva instaurato un ottimo rapporto con George Russell nel 2021 e aveva concluso l'accordo con la Red Bull per avere Alexander Albon questa stagione al posto del pilota inglese. Inoltre, aveva spinto per portare al debutto il prossimo anno Logan Sargeant, pilota della Academy Williams distintosi in F2. Ma improvvisamente è arrivata la notizia della sua uscita dalla Williams e per di più anche l'annuncio del direttore tecnico Demaison che lascia il proprio posto. Non a caso, in quanto l'ingegnere proveniva dal mondo dei rally dove aveva lavorato a lungo in Volkswagen proprio con Capito, che lo ha portato in Williams nel marzo del 2021.

A questo punto si possono ipotizzare manovre di mercato per quanto riguarda i team principal. Con Frederic Vasseur ormai in viaggio verso Maranello al posto di Mattia Binotto, Capito potrebbe essere la persona giusta per rimpiazzarlo nel team Sauber in previsione dell'arrivo dell'Audi nel 2026. Non va sottovalutato il fatto che nella sua lunga e vincente permanenza in Volkswagen nel Mondiale Rally, Capito era molto apprezzato e che l'Audi fa parte del gruppo VW. Per quanto riguarda Demaison, potrebbe seguirlo nel team svizzero.

Rimane il fatto che la Williams perde le più alte cariche della squadra in uno dei suoi momenti più difficili.