Clamoroso nel WEC: Ferrari penalizzata, Porsche partirà dalla pole della 6 Ore di Spa

SPA-FRANCORCHAMPS – Epilogo amaro per Ferrari. Dopo aver conquistato la seconda pole position stagionale nel FIA WEC, per il team di Maranello è arrivata la doccia fredda in tarda serata. La 499P LMH che Antonio Fuoco era riuscito a portare in pole è stata squalificata perché, a seguito delle verifiche tecniche dei commissari, è stata trovata sottopeso di circa un chilogrammo. Ciò ha comportato la violazione dell’articolo 4.1 del regolamento tecnico che prevede l’esclusione della vettura.

Di conseguenza sono stati cancellati tutti i tempi fatto registrare da Fuoco sia nel corso della prima sessione di qualifica che nella successiva Hyperpole. Domani in gara la Ferrari numero 50 partirà dal fondo dello schieramento riservato alle Hypercar. A ereditare la pole position è così la Porsche del Penske Motorsport guidata quest’oggi da Matt Campbell, in equipaggio con Frederic Makowiecki e Michael Christensen. Mentre la prima Ferrari sullo schieramento di partenza sarà quella del team AF Corse di Robert Kubica, Yifei Ye e Robert Shwartzman che scatterà dall’ottava piazzola.

Stessa sorte della Ferrari è toccata anche alla McLaren 720S numero 95 in classe LMGT3. Josh Caygill era riuscito a piazzare la vettura al secondo posto alle spalle della Lamborghini delle Iron Dames magistralmente condotta da Sarah Bovy. Tuttavia la McLaren è stata trovata sottopeso e partirà dal fondo della classifica nella 6 Ore di Spa. A scattare dalla seconda posizone sarà la BMW M4 GT3 di Valentino Rossi, in equipaggio con Maxime Martin e Ahmad Al Harty, proprio quest’ultimo è stato protagonista di una buona qualifica.

Sarà una corsa contro il tempo per il Team Manthey. Il team cercherà di riparare la Porsche 911 GT3 R, andata distrutta nell’impatto del Radillon a seguito dell’errore commesso da Alex Malykhin, in vista della 6 Ore di Spa-Francorchamps che prenderà il via quest’oggi alle 13:00. Ricordiamo che la squadra tedesca occupa attualmente il comando della classifica generale.

FIA WEC – 6 Ore Spa-Francorchamps: Qualifica