Claudio Domenicali (Ducati): «I nostri piloti saranno uno stimolo eccezionale per la squadra, puntiamo nuovamente a vincere»

MADONNA DI CAMPIGLIO – È tutto pronto per una nuova stagione esaltante e ricca di sfide in MotoGP. Non ne fa certo un mistero Claudio Domenicali, CEO di Ducati, che si appresta a vivere un 2025 all’insegna del dualismo interno al team di Borgo Panigale tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Una sfida che si preannuncia stimolante e, si spera, potrà portare Ducati a un livello ancora più alto in termini di competitività.

In occasione dell’evento “Campioni in pista” che si è tenuto per il terzo anno consecutivo a Madonna di Campiglio, Ducati ha presentato la squadra che affronterà il campionato 2025 di MotoGP. Con un dominio quasi totale vissuto nella scorsa stagione, basti pensare che le moto di Borgo Panigale hanno vinto 19 gare sulle 20 disputate, l’obiettivo di migliorarsi diventa sempre più difficile. Ciò nonostante Domenicali, amministratore delegato Ducati, si è detto più che ottimista.

Non si può che partire da una base solida: «Per quanto riguarda il 2025, Ducati è sicuramente in una posizione molto buona – ha confermato Domenicali – non solamente dal punto di vista sportivo. Anche se lo scorso anno nelle competizioni siamo riusciti a ottenere risultati eccezionali, con la ciliegina sulla torta delle 19 vittorie in 20 gare che abbiamo disputato in MotoGP: un numero straordinario. Ma siamo riusciti a raggiungere anche una posizione importante dal punto di vista del prodotto».

A tal proposito Ducati, oltre a essere da anni un vero e proprio punto di riferimento per quanto riguarda sia le moto stradali che le competizioni su pista, ha nel mirino altre sfide. Infatti la Casa di Borgo Panigale sta puntando sempre più all’off-road. Oltre all’ingresso nel Mondiale Motocross, con la Desmo450 MX svelata un anno fa proprio a Madonna di Campiglio, quest’anno farà il suo esordio anche la più piccola 250 nel Campionato Italiano.

Domenicali ha espresso tutto il suo orgoglio in merito: «Non abbiamo mai avuto una gamma di prodotti così evoluti sia dal punto di vista tecnologico che aerodinamico. La punta di diamante è la Panigale V4, ma siamo pronti anche a lanciare il nuovo capitolo off-road con l'approdo nel mercato della Desmo450 MX che avverrà il prossimo giugno».

Una squadra vincente sia in pista che sulle strade di tutti i giorni. Il segreto sta tutto nelle competenze degli uomini che ci lavorano: «Questo è il risultato del sistema Ducati – ha sottolineato il CEO del marchio di Borgo Panigale – che si basa su un approccio scientifico alle cose. Non solo, i nostri piloti sono ambasciatori eccezionali e noi, da appassionate, ci emozioniamo nel vederli provare le Panigale».

Tale sistema, come confermato da Domenicali, è stato applicato anche per il team che affronterà il campionato MotoGP 2025: «Una squadra con un potenziale molto importante, ma che pensiamo possa spingere tutto il team a migliorarsi. La crescita continua è alla base della nostra filosofia e crediamo che i nostri due piloti saranno uno stimolo eccezionale per i nostri tecnici e ingegneri».

A tal proposito il CEO di Ducati ha parlato anche della nuova formazione di piloti: «La sfida è alta e volgiamo ovviamente vincere. Abbiamo “Pecco” Bagnaia che ha conquistato gli ultimi due titoli Ducati, mentre Marquez ne ha ottenuti addirittura otto in totale. Un pilota farà crescerà l’altro e viceversa ma, sono sicuro, ci sarà una competizione corretta. Sarà dura per gli avversari batterci, non non ci nascondiamo, puntiamo nuovamente a vincere».