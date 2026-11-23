I duelli al limite tra compagni di squadra fanno parte della storia stessa della Formula 1, ma la tensione esplosa quest'anno in Ferrari tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton rappresenta un caso pressoché inedito per toni, protagonisti e contesto. In attesa dell'annunciato vertice convocato dal team principal Fred Vasseur — chiamato a gestire due prime guide dagli ingaggi plurimilionari senza restarne schiacciato — la frattura nel box agita i tifosi del Cavallino.

Storicamente, a Maranello la regola non scritta ha sempre imposto di anteporre gli interessi della scuderia a quelli del singolo pilota. Quest'anno, invece, la Rossa sembra correre a briglie sciolte: quanto accaduto nel Gran Premio di Las Vegas è solo l'ultimo capitolo di una serie di episodi e contatti in pista, già visti a Monza e in Messico. L'unico effetto concreto, come sottolineato dallo stesso Vasseur, è stato quello di danneggiare la squadra e vanificare il lavoro svolto in fabbrica.

Il paradosso di Maranello. Ciò che rende questa disfida ancora più paradossale è la posta in palio. Le grandi faide interne della Formula 1 sono quasi sempre esplose per la conquista del titolo mondiale, mentre a Maranello i due fuoriclasse si scontrano per piazzamenti nelle retrovie.

Per trovare un precedente paragonabile in casa Ferrari bisogna tornare al 1982, alla rottura tra Gilles Villeneuve e Didier Pironi. A Imola, con le due Rosse saldamente al comando e l'ordine di congelare le posizioni, Pironi attaccò e superò il compagno all'ultimo giro. Villeneuve giurò di non rivolgergli più la parola, chiudendo per sempre la loro amicizia poco prima del tragico incidente nelle qualifiche del GP del Belgio.

Le grandi faide interne della F1. Al di fuori di Maranello, il Circus ha vissuto diverse convivenze esplosive, spesso con lo stesso Hamilton tra i protagonisti:

Senna vs Prost (McLaren, 1988-1989): La rivalità più celebre e logorante di sempre. Il dominio tecnico della scuderia di Woking si accompagnò a una guerra sportiva e psicologica senza esclusione di colpi, conclusa con un mondiale a testa (nel 1988 al brasiliano, nel 1989 al francese).

Hamilton vs Alonso (McLaren, 2007): L'esordiente britannico e il due volte campione spagnolo diedero vita a una lotta intestina feroce, fatta di ripicche in pista e tensioni ai box, che finì per favorire la rimonta iridata di Kimi Räikkönen, autore dell'ultimo titolo piloti conquistato dalla Ferrari.

Vettel vs Webber (Red Bull, 2009-2013): Un confronto aspro tra il giovane talento tedesco e il veterano australiano, scandito da incidenti, ordini di scuderia disattesi e reciproche accuse di favoritismo.

Hamilton vs Rosberg (Mercedes, 2013-2016): Nell'era ibrida, l'amicizia d'infanzia tra i due si trasformò in una faida aperta. Si contesero tre titoli consecutivi: due andarono all'inglese (2014 e 2015) e uno al tedesco (2016), che annunciò il ritiro subito dopo il trionfo.