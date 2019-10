Cola campione tricolore F3 Topjet F2000 e per la terza volta re dell’AMF austriaco

BUDAPEST - Non pago dei cinque titoli conquistati in giro per l’Europa , il ventenne pilota romano ha vinto le due decisive gare in programma all’Hungaroring conquistando il campionato italiano della specialità e (per la terza volta consecutiva) quello austriaco, mentre il team Monolite che cura la Dallara di Andrea può festeggiare il titolo italiano a squadre. Alle spalle di Cola si è classificato il pilota svizzero Antoine Bottiroli.

«È stata una stagione molto dura per me, ma per il mio Team Monolite è stata durissima: il cambio di motore da Mercedes a VW deciso a stagione iniziata li ha costretti a fare miracoli, e anche io ho faticato un po’ ad adattarmi al nuovo propulsore che ha un’erogazione e un comportamento diversi. Siamo andati in Ungheria convinti di poter vincere tutto, e ci siamo riusciti: sono felicissimo di aver ripagato gli uomini di Monolite per il loro incessante lavoro, e tutti i miei fans per avermi sempre sostenuto, incoraggiato, e infine abbracciato dopo la vittoria».

Nel Giugno 2016 Andrea Cola ha esordito a metà campionato nel F2 Italian Trophy con una monoposto di Formula Abarth, ottenendo 4 vittorie e 2 secondi posti nelle sole 6 gare alle quali ha partecipato. Riuscendo a chiudere la stagione al secondo posto di categoria e nella classifica under 26. Nel 2017 è passato alla guida di una Formula 3 con la Dallara F312 motorizzata Mercedes e gommata Pirelli del team Monolite Racing di Rudi Mariotto e ha vinto i campionati FIA-CEZ e AMF F3, titoli che ha riconquistato nel 2018 e nel 2019, quando ha realizzato il “triplete” aggiudicandosi anche il Campionato Middle European F3.

Nello stesso anno 2017 è risultato in assoluto il pilota più veloce della stagione sul circuito di Vallelunga coprendo un giro in 1’29”226 alla media di 164,817 km/h. Ad Agosto 2018 ha stabilito invece il nuovo giro record assoluto del circuito croato di Rijeka-Grobnik in 1’18”774 (il record precedente resisteva da 30 anni ed era stato stabilito nel 1988 da Keke Rosberg su McLaren-Honda F1 in 1’19”03). Nel 2019, dopo aver montato a metà stagione il motore VW Spiess, Andrea Cola ha vinto anche il Trofeo ACI Racing Weekend di Formula 2000.

Ora è tempo di scelte per il 2020,. Probabilmente l’anno cruciale per la carriera del giovane pilota capitolino, quella più naturale sarebbe il passaggio nella Formula Regional europea, dove quest’anno hanno partecipato tra gli altri David Schumacher, Enzo Fittipaldi e Giuliano Alesi, mentre non è da trascurare un’opzione per i campionati GT.



Classifica finale

1. Andrea Cola (Dallara 312-VW) punti 277

2. Antoine Bottiroli (Dallara 312-Mercedes) punti 274

3. Riccardo Perego (Dallara 308-Fiat) punti 200

4. Dino Rasero (Dallara 311-VW) punti 168

5. Luca Iannaccone (Dallara 306-Opel) punti 107

AMF ....

Classifica finale

1. Andrea Cola (Dallara 312-VW) punti 323

2. Tom Beckhauser (Dallara 306-Opel) punti 315

3. Luca Iannaccone (Dallara 306-Opel) punti 127,

4. Riccardo Perego (Dallara 308-Fiat) punti 123

5. Florian Mungen (Dallara 306-VW) punti 89