Come cambia la classifica di Miami dopo la seconda penalizzazione ad Alonso, che esce dalla zona punti

Al termine del Gran Premio di Miami, abbiamo riportato Fernando Alonso in nona posizione, aveva concluso ottavo, per via della penalità di 5" per la collisione con PIerre Gasly. Ma successivamente, lo spagnolo ha ricevuto altri 5" di penalità per aver tratto vantaggio tagliando un tratto del tracciato. Anche Daniel Ricciardo è stato penalizzato di 5 secondi per lo stesso secondo motivo di Alonso. Lo spagnolo esce così dalla zona punti mentre Alexander Albon sale nono e Lance Stroll recupera un punticino.

Domenica 8 maggio 2022, classifica rivista

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 57 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 3"786

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 8"229

4 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 10"638

5 - George Russell (Mercedes) - 18"582

6 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 21"368

7 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 25"073

8 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 28"386

9 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 32"365

10 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 37"026

11 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 37"128 *°

12 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 40"146

13 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 40"902 **

14 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 49"936

15 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'13"305

Ritirati

Kevin Magnussen

Sebastian Vettel

Pierre Gasly

Lando Norris

Guan Yu Zhou

*° Penalizzato di 5"

Il campionato piloti

1.Leclerc 104; 2.Verstappen 85; 3.Perez 66; 4.Russell 59; 5.Sainz 53; 6.Hamilton 36; 7.Norris 35; 8.Bottas 30; 9.Ocon 24; 10.Magnussen 15; 11.Ricciardo 11; 12.Tsunoda 10; 13.Gasly 6; 14.Vettel 4; 15.Albon 3; 16.Alonso, Stroll 2; 18.Zhou 1.

Il campionato costruttori

1.Ferrari 157; 2.Red Bull-Honda 151; 3.Mercedes 95; 4.McLaren-Mercedes 46; 5.Sauber Alfa Romeo-Ferrari 31; 6.Alpine-Renault 26; 7.Alpha Tauri-Honda 16; 8.Haas-Ferrari 15; 9.Aston Martin-Mercedes 6; 10.Williams-Mercedes 3.