Cominciati i test della Formula E a Valencia. Da Costa subito davanti, ma di Grassi non è lontano

VALENCIA – Il primo campionato del mondo Fia per monoposto elettriche è cominciato ufficialmente sul circuito di Valencia con i test della settima stagione della Formula E che comincia a Santiago del Cile il 16 gennaio. Con due notizie. La prima è che le previsioni meteo, almeno in avvio di giornata, si sono rivelate troppo pessimistiche. Non piove e anche se sopra il circuito “Ricardo Tormo” le nubi incombono, la pista è ancora “asciutta”.

La seconda è che la griglia dei piloti è completa. Anche Dragon Penske Automotive ha ufficializzato il nome del secondo pilota confermando Nico Müller. L'elvetico aveva già corso l'intera stagione 2019/2020 con il team americano. Il 28enne non è mai riuscito ad andare a punti e come miglior piazzamento ha due dodicesimi posti: a Santiago del Cile ed in uno degli ePrix conclusivi di Berlino.

I primi giri assegnano al campione del mondo in carica, il portoghese Antonio Felix Da Costa, il miglior tempo. L'asso della DS Techeetah aveva esordito piazzando un giro veloce ed il crono più basso in tutte e tre le sezioni. Lucas di Grassi detiene il secondo miglior parziale e gli aveva provvisoriamente anche strappato l'alloro il primato nel primo tratto. Il brasiliano ha come obiettivo quello di riportare se stesso e la Audi Sport Abt Schaeffler nelle posizioni della classifica che contano veramente. Per la prima volta nella storia della Formula E, infatti, la passata stagione sia lui sia la squadra sono rimasti fuori dal podio. Una cosa poco meno che inaccettabile a Ingolstadt.

La sessione della mattina va avanti fino a mezzogiorno. Dopo la pausa, i test proseguono alle 14 per concludersi alle 17. Domani, domenica, il programma è identico. Lunedì non sono previsti test, che invece andranno avanti martedì con una non-stop che comincia alle 9 e finisce alle 15. E anche alla fine difficilmente si capirà chi va veramente più forte degli altri.