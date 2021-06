FE a Puebla, Messico: la Dragon Penske sostituisce Müller impegnato nel Dtm a Monza. Eriksson al debutto

La concomitanza tricolore tra il Dtm, il campionato turismo tedesco, e la Formula E sancirà il debutto di un nuovo pilota nel mondiale riservato alle monoposto elettriche. Si tratta del 22enne svedese Joel Eriksson, che sarà al volante di uno dei due bolidi a zero emissioni della scuderia americana Dragon Penske (alla guida dell'altro ci sarà sempre il brasiliano Sergio Sette Camara). Lo scandinavo sostituirà lo svizzero Nico Müller, che nel primo e travagliato ePrix di Valencia aveva ottenuto un clamoroso secondo posto. Fra due settimane Müller sarà impegnato in Italia, all'Autodromo Nazionale di Monza con l'Audi del Team Rosberg nel primo appuntamento del Dtm e non potrà pertanto prendere parte alla trasferta messicana della Formula E.

Il 19 e 20 giugno la città di Peubla, dove si trova uno degli stabilimenti del gruppo Volkswagen, ospiterà le gare 8 e 9 della settima stagione della Formula E. Eriksson aveva già guidato la monoposto elettrica in occasione dei test ufficiali dello scorso campionato a Marrakech, prima della sospensione delle competizioni agonistiche per via della pandemia. Lo svedese è stato ingaggiato dalla Dragon Penske come riserva per il 2021.

«Gareggiare in Formula E è sempre stato il mio sogno da quando il campionato è cominciato – ha dichiarato Eriksson che ha corso nella Formula 3 europea e nello stesso Dtm con Bmw – e avere adesso la possibilità di competere è una sensazione quasi irreale». «Questa volta – ha aggiunto – sarà estremamente impegnativo perché ho percorso pochi chilometri al volante della macchina. L'obiettivo principale è di ricavarne il massimo e maturare più esperienza possibile». «È una risorsa validissima per la nostra scuderia e ha un potenziale tremendo», ha sintetizzato Jay Penske.