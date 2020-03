Coronavirus, annullato l’E-Prix di Roma del 4 aprile. Gli organizzatori: «Troveremo data alternativa»

ROMA - Annullato il gran premio di Formula E in calendario a Roma il prossimo 4 aprile. «A SEGUITO dell’attuale emergenza sanitaria in Italia e in base alle disposizioni stabilite nel decreto ministeriale relativo alle misure per contrastare e contenere la diffusione di Covid-19 nel paese (che comprende eventi sportivi con grandi folle e spettatori nelle immediate vicinanze) non sarà più possibile organizzare l’ E-Prix di Roma il 4 aprile 2020» si legge nel comunicato appena diffuso. La Formula E, in accordo con le autorità competenti di Roma, Eur Spa e insieme alla Fia e all’Automobile Club d’Italia (Aci), prosegue la nota, «lavorerà a stretto contatto con i partner del campionato e le parti interessate al fine di valutare e rivedere opzioni alternative per rinviare la Roma E-Prix a una data successiva una volta che le restrizioni sono state revocate». Tutti i possessori di biglietti, conclude, saranno contattati tramite i canali appropriati nei prossimi giorni.