Coronavirus, congelata per due mesi la FE. Stop anche gli E-Prix di Parigi (18 aprile) e di Seul (4 maggio)

ROMA – «È il momento delle azioni responsabili», ha sintetizzato Alejandro Agag, presidente e cofondatore della Formula E. Per questo, in accordo con le autorità locali, il circuito elettrico ha disposto il congelamento delle gare per due mesi. Tecnicamente significa che anche gli ePrix di Parigi (18 aprile) e di Seul (4 maggio) non verranno disputati. Non per ora almeno. Salgono così a 5 le prove in bilico, perché Sanya (Cina), Roma (Italia) e Giacarta (Indonesia) erano già stati “sospesi”.

La moratoria dovrebbe scadere prima della gara in programma il 21 giugno all'ex scalo internazionale di Tempelhof, a Berlino, dove già in passato si erano corsi due ePrix in un fine settimana. Nessuno è attualmente in grado di fare previsioni sulla chiusura dell'emergenza per il coronavirus. A New York, la Formula E dovrebbe sbarcare in luglio, anche se nel frattempo è già stato fatto slittare il Salone previsto per aprile: è stato rimesso in calendario in agosto.

La Formula E aveva anticipato nei giorni scorsi l'intenzione di prendere in considerazione la possibilità di fare disputare le gare a porte chiuse. Un'opzione difficile per una rassegna che ha fatto della centralità degli ePrix uno dei suoi punti di forza, a meno che non vengano scelti circuiti stabili o aree come, ad esempio, quella della capitale tedesca. “La salute del personale, degli spettatori e di tutto coloro che lavorano per la Formula E rappresentano la nostra priorità”, si legge in una nota degli organizzatori.

Che hanno anche adottato lo stesso sistema della bandiere a colori per la disputa delle prossime corse. I mesi di marzo e aprile sono contrassegnati in rosso, quello di maggio è attualmente ancora giallo, mentre giugno e luglio sono ancora verdi. Con la bandiera rossa non ci sono gare, con quella gialla non ne è esclusa la possibilità (ma per Seul è già stata sancita l'impossibilità di correre nella data prevista), mentre con il verde le prove sono confermate.