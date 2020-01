Coronavirus: GP F1 Shanghai a rischio, FIA segue situazione: «Prenderemo misure necessarie»

PARIGI - L’epidemia di coronavirus scoppiata in Cina rischia di far saltare il gp di Formula 1 di Shanghai. È la stessa Federazione internazionale dell’automobile a far sapere via twitter che «sta seguendo con grande attenzione la situazione con le autorità competenti, sotto la direzione del presidente della commissione medica della Fia, il professor Gerard Saillant. La Fia valuterà il calendario delle prossime gare e, se necessario, prenderà tutte le misure necessarie per aiutare a proteggere la comunità mondiale degli sport automobilistici e il grande pubblico». Il gp cinese è in programma a Shanghai il prossimo 19 aprile.