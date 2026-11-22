Kimi Antonelli ha dimostrato con i fatti che si può diventare campioni del mondo di Formula 1 a 20 anni. Un risultato sorprendente. Ma l’automobilismo italiano riesce a sorprendere anche per un altro successo davvero stupefacente: domenica 22 novembre, vincendo la 300 chilometri di Vallelunga, si è laureato campione italiano un signore di 85 anni! Sì, avete letto bene: 85. E’ Cosimo Turizio, gentleman driver napoletano nato il 5 febbraio 1941, che al volante di una Porsche 911 RS 3.000 condivisa con il figlio Francesco (44 anni) e con il pilota-preparatore Mimmo Guagliardo ha vinto l’ultima prova del campionato italiano autostoriche, a coronamento di una stagione trionfale: 5 vittorie su 7 gare disputate sulle piste del Mugello, di Magione, Varano, Monza, Misano e Vallelunga (due).

Una marcia trionfale, spesso impreziosita da pole position, vittoria assoluta, di divisione e di raggruppamento e da entusiasmanti rimonte dal fondo dello schieramento, come è capitato nella penultima prova a Misano, dove il direttore di corsa ha cancellato la pole position e obbligato Turizio a partire dall’ultima fila a causa di un eccesso di velocità riscontrato in corsia box durante le prove di qualificazione. Un handicap che non ha inciso sul risultato finale.

Nell’ultima prova, la 300 km di Vallelunga, gli unici avversari che avrebbero potuto incidere sul risultato finale non si sono presentati al via, e per il superveterano del motorsport nazionale e i suoi partner (il figlio Francesco e il pilota/preparatore Mimmo Guagliardo) la corsa si è trasformata in una sorta di passeggiata trionfale. La Porsche biancazzurra di Turizio ha infatti tagliato il traguardo al primo posto assoluto: un risultato per nulla scontato, visto che le auto del secondo raggruppamento (la categoria di Turizio) non sono le più potenti, e che nei primi giri, quando la pista era ancora bagnata per la pioggia, proprio il più esperto tra i piloti in gara ha commesso un errore: un testacoda che avrebbe potuto compromettere tutto.

“Con il miglior tempo in prova del mio raggruppamento sono partito dalla terza fila, a ridosso delle Porsche più potenti, ma nelle fasi iniziali mi sono mosso con una certa circospezione in quanto avevo montato le slick e la pista era ancora bagnata – ha confidato a fine gara Turizio –. Purtroppo – ha aggiunto - quando ho deciso di forzare è tornata la pioggia e sono finito in testacoda. Per fortuna senza danni alla macchina. Ma a quel punto ho deciso di anticipare il cambio guida, e la strategia si è rivelata vincente. Quando ho consegnato la macchina a Guagliardo eravamo venticinquesimi; quando Guagliardo l’ha consegnata a mio figlio Francesco eravamo terzi assoluti e primi del secondo raggruppamento. Di per sé già un gran bel risultato. Ma nella terza frazione Francesco ha tirato fuori il meglio del suo repertorio, ha guidato alla grande, e alla fine mi ha regalato questa soddisfazione che alla mia età vale davvero doppio”.

Festeggiato da amici e parenti, il super veterano del motorsport italiano ha, come sempre, evitato dichiarazioni trionfalistiche e si è speso in parole di elogio per i suoi partner, ricordando anche il ruolo decisivo avuto dalla macchina. “Non avevo mai guidato in corsa una Porsche – ha detto Turizio – e devo dire che abbiamo fatto un’ottima scelta.” A distinguere la Carrera 911 RS che ha dominato la 300 Chilometri di Vallelunga e il campionato italiano Autostoriche anche l’originale livrea: l’auto è verniciata infatti in bianco e azzurro, i colori della squadra di calcio del Napoli, ed esibisce sul cofano l’immagine di Diego Armando Maradona. “Un modo per ricordare l’immagine vincente di Napoli” dice Turizio, che della sua città è innamorato. Facendo professione di modestia, il supernonno del motorsport italiano ha voluto dire anche che “ha favorito il risultato finale l’esperienza maturata in tanti anni di corse, a confronto con avversari meno navigati. Ciò che conta – ha aggiunto – non è l’età anagrafica ma lo spirito con cui si gareggia”.

Ciò detto, è giusto rendere omaggio a questo autentico fuoriclasse della terza età ricordando che può vantare in carriera esperienze in tutte le specialità e nelle più diverse categorie, dalle cronoscalate alle gare in pista, dai trofei monomarca (all’inizio degli anni 2000 vinse quello riservato alle MG, marchio di cui oggi è concessionario) alle corse nella categoria Sport (con Chevron, March, Lola, Osella) e persino, da privato, nell’Europeo di Formula 2, con la sua March rimasta per anni in bella mostra sospesa a una parete della sua concessionaria multimarche, e poi “rigenerata” per partecipare alle gare riservate alle monoposto storiche. Come la Coppa Intereuropa vinta a Monza nel 2016, giusto 10 anni fa, all’età di 75 anni! Per non dire di certe prestazioni al volante di una Hesketh di Formula 1 degli anni 70.

Non è dato sapere, per ora, se anche nel 2027 il veterano delle corse si sottoporrà alla supervisita medica pretesa da ACI Sport per rilasciare la licenza di pilotaggio. Ci pare giusto ricordare, però, che questo incredibile campione arrivò, negli anni 70, a un passo dalla Formula 1. Era il 1977. Dopo l’incidente nel Gran Premio del Sudafrica in cui aveva perso la vita Tom Pryce, si era liberato un posto alla Shadow, per fare coppia con Zorzi. Uno dei finanziatori della squadra era Franco Ambrosio, amico dello sponsor di Turizio, la Lloud Centauro di Ninni Grappone. “A quel punto – ha raccontato l’indomabile gentleman-driver napoletano nella sua biografia, intitolata “A un passo dalla Formula 1” - serviva un gran lavoro di pubbliche relazioni, specialità nella quale sono stato sempre negato. Le anticamere e le attese senza risposte mi spazientirono, fino a mollare la presa. E qualche giorno dopo la monoposto venne assegnata a Riccardo Patrese”.

A quei tempi la Formula 1 era quella dei Niki Lauda, James Hunt, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, Jody Scheckter… Per l’impaziente Turizio sarebbe stato il salto nel professionismo ai massimi livelli. “Ma – racconta oggi – non ho rimpianti. Ho salvaguardato altri valori, e oggi sono soddisfatto di quello che ho realizzato nella vita, nella famiglia, nel lavoro e nello sport.”

Su una monoposto della massima categoria Turizio c’è poi arrivato in qualche modo, acquistando una Hesketh degli anni 70 con la quale ha partecipato a numerose gare del Masters Historic Formula One, il campionato delle monoposto storiche, finendo più volte sul podio, nonostante una struttura di assistenza puramente amatoriale. “Partivo – racconta - con due meccanici della mia concessionaria al seguito, cucinavamo e dormivamo sul camion e non ci facevamo condizionare dal confronto con scuderie superattrezzate, capaci di investire nelle corse capitali inarrivabili. Eppure ci siamo presi le nostre soddisfazioni, e abbiamo sfiorato risultati straordinari”.

Il riferimento è al Grand Prix storico di Monaco, dove il nostro, nell’edizione del 2012 (aveva già 71 anni!) si rese protagonista di una prestazione eccezionale, fin quando un “lungo” sul bagnato, a Santa Devota, non lo costrinse al ritiro mentre era secondo. “Purtroppo – racconta oggi – quel giorno fui tradito da uno spruzzo di pioggia improvviso, d’altra parte Monaco non mi ha mai portato fortuna. In una edizione successiva, nel 2018 (77 anni, ndr), ebbi problemi al motore e non riuscii neanche a ultimare le prove. Però – racconta - quel giorno avvenne un episodio davvero sorprendente. Venne a cercarmi nel box un fotografo tedesco che mi chiese l’autografo mostrandomi la foto della 128 Coupé preparata da Trivellato con la quale nel 1972 avevo vinto il campionato italiano Turismo battendo lo squadrone delle Alfa Romeo Autodelta. Un risultato straordinario, che mi incoraggiò a gareggiare anche in altre categorie”.

In effetti non c’è specialità nella quale Turizio non si sia cimentato. Dalle cronoscalate alle piste, dai trofei monomarca alle corse nella categoria Sport, con Chevron, March, Lola, Osella, e persino, da privato, nell’Europeo Marche, e in Formula 2, con la sua March. Se gli si può muovere una critica, gli sono mancate costanza e concentrazione su un’unica specialità, lasciandosi trascinare dalla smania di cimentarsi ovunque si presentasse l’occasione, con qualsiasi auto e in qualsiasi categoria.

Tra i tanti aneddoti di una carriera sviluppatasi sui versanti più diversi del motorsport spiccano le imprese nell’Europeo Marche al volante prima della March, poi della Lola, sempre con i colori della Scuderia Vesuvio. Il 12 giugno 1973 Turizio fu 4° e primo degli italiani a Imola. E al Mugello, dopo una sessione di prove tormentata da noie alla frizione, stupì con una incredibile partenza dall’ultima fila che lasciò senza voce lo speaker e senza parole il pubblico: sorpassò tutti, alla staccata della prima curva infilò Jabouille, Depailler e Larrousse e al termine del primo giro era leader della corsa con 150 metri di vantaggio! “Ma poi – racconta – la macchina mi tradì, prima il deterioramento delle gomme, poi la frizione… e fui costretto al ritiro”.

Indimenticabili anche gli exploit in Formula 2. “La mia March-BMW – racconta – ha avuto due vite. La prima, avventurosa, quando ho provato, da privato, a cimentarmi nell’europeo contro squadroni composti da squadre ufficiali e piloti professionisti (gente come Arnoux, Depailler, Jabouille, Laffitte, Tambay, Price, Watson Peterson, per non dire degli italiani Flammini, Truffo, Martini, Leoni, Colombo, Serblin, Francia e di quegli autentici fuoriclasse del rischio che erano Brambilla e Merzario, ndr). Tutti godevano di assistenze e aggiornamenti, soprattutto nell’aerodinamica, di cui io non potevo disporre. Mi arrangiavo, e mi distinguevo per qualche prestazione in prova e qualche piazzamento a ridosso dei big, ma commettevo anche errori dovuti all’inesperienza, come quando a Salisburgo, sul bagnato, feci segnare il terzo tempo in prova guadagnandomi la partenza in seconda fila, ma dopo poco smise di piovere, la pista si asciugò, e tutti gli altri tornarono in pista mentre al mio box avevamo smobilitato. Non mi qualificai. E, deluso, me ne tornai a casa.”

In una gara dell’Europeo a Pergusa l’irriducibile pilota napoletano riuscì a lottare per il podio con Serblin e Lafitte, ma nel finale si staccò la batteria, e finì sesto. “Del resto – racconta - Pergusa non mi ha mai portato fortuna. Fu lì che decisi di mollare tutto nel ’76. Nelle prove ebbi problemi ai freni e finii fuori pista danneggiando la macchina. Arnoux ebbe lo stesso problema, solo che lui tornò in pista col muletto e il giorno dopo vinse la corsa, mentre io mi ritirai. Quel giorno capii che era meglio smettere. Da privato non si poteva competere a quei livelli.”

Smettere per modo di dire. Tornerà a correre saltuariamente e vincerà per tre anni di seguito la cronoscalata Amalfi-Agerola. In Irpinia vince con 30 secondi di vantaggio sul secondo la cronoscalata di Montevergine. Amico di Ciro Nappi, presidente della Scuderia Vesuvio, condivide con lui il volante della 131 Abarth con la quale partecipa al Giro d’Italia regalando show e record in tutti gli autodromi, finché la meccanica non cede. “Stavamo per tornare a casa – racconta - quando gli uomini della squadra ufficiale dell’Abarth ci invitarono a rimanere, impegnandosi a rimettere a posto la nostra macchina. Assistiti dalla squadra ufficiale dell’Abarth riuscimmo dunque a completare la corsa. La classifica era ormai compromessa, ma a Varano vincemmo la prova in pista partendo dall’ultima fila, tra le ovazioni del pubblico, e l’Abarth mi volle assegnare un trofeo ad personam di cui vado molto orgoglioso. Così come lo sono della medaglia d’oro assegnatami da Autosprint nel 1972 per la vittoria nel campionato italiano Turismo classe 1300 al volante della Fiat 128 Coupé preparata da Trivellato.”

Nel suo ufficio napoletano sono in bella mostra decine di coppe. “Ma molte mi furono rubate, e molte altre – racconta - non le ho mai ritirate, soprattutto quelle assegnate nelle gare su strada. Scappavo a casa prima della premiazione”. Se gli chiedete a quante corse ha partecipato, dice di aver perso il conto. Ma è fuor di dubbio che sono centinaia, avendo iniziato a metà degli anni 60, cimentandosi al volante di auto d’ogni tipo e ogni categoria e ottenendo molti risultati prestigiosi. Tra i riconoscimenti assegnatigli negli anni 70 del secolo scorso anche il diploma al merito d’onore della CSAI (1973) e quello dell’ANCAI (1975).

Ma non solo: per i successi ottenuti in un altro sport (la vela, alla quale il nostro si dedicò a metà degli anni 80, lasciando per un po’ le auto da corsa) a Turizio è stata conferita la medaglia di bronzo al merito sportivo del CONI. Smesse per un po’ tuta e casco, si dedicò infatti con grande impegno e grandi capacità alle “corse in mare”, ovvero alle regate. Un cambiamento radicale, eppure rivelatosi giusto: è stato campione italiano Classe IOR nel 1985 e ‘86 e primo italiano con squadra ufficiale tricolore all’Admiral’s Cup.

“La vela – racconta Turizio – ha dato grandi soddisfazioni non solo a me, ma anche a mia figlia Stella, che si è laureata campionessa del mondo nel 2005 nella classe 420 regalandomi una grande gioia. Presi dal lavoro, poi abbiamo smesso di regatare entrambi. Finché non mi è tornata la voglia di indossare tuta e casco. Ed eccomi ancora qui a cimentarmi in pista in coppia con mio figlio Francesco, al quale devo riconoscere grandi doti. E’ anche grazie a lui che ho conquistato una vittoria che mi fa felice, forse perché la più inaspettata della mia lunga carriera. Non avevo mai gareggiato con una Porsche e sinceramente non pensavo di vincere un campionato a 85 anni suonati. Grande merito va riconosciuto anche a Mimmo Guagliardo, che ha curato preparazione e assistenza della macchina, mettendoci in condizione di primeggiare e guidando alla grande nell’ultima prova a Vallelunga, dove hanno vinto tre generazioni di piloti”.

Ultima domanda. C’è un segreto che può spiegare questa longevità sportiva? Una dieta speciale, un allenamento particolare? “Niente di tutto questo” assicura il neo campione italiano Autostoriche. E aggiunge: “Certo, evito gli eccessi e cerco di rispettare il mio organismo, ma la mia è una vita normale. Anche se mi piace il buon cibo, faccio una vita sana, a casa mia si cucina solo con l’olio prodotto nella mia terra, non fumo, sono cintura nera di karate e, soprattutto, sono sostenuto da una passione infinita per i motori, le macchine, le corse. Una passione nata in gioventù. Sono uno dei pochi che può ricordare il Gran Premio Napoli di Formula 1 che si svolse sul circuito di Posillipo fino al 1962, quando io avevo poco più di vent’anni e sognavo di guidare un’auto da corsa. Quel sogno l’ho realizzato. Purtroppo temo che non riuscirò a realizzare anche il sogno di rivedere un gran premio nella mia città tornata al centro del mondo con la grande vela dell’America’s Cup. So che c’è grande fermento e che lo stesso sindaco di Napoli, Manfredi, parla disinvoltamente del possibile ritorno della Formula 1 in città, magari sul lungomare. Ma per ora più che un progetto credo sia un sogno”.