Crugnola su Citroen C3 R5 inaugura il Campionato Italiano Assoluto Rally dominando il 45°Rally del Ciocco e Valle del Serchio

“Flag-to-Flag”, il termine è tipicamente pistaiolo, però ben si adatta all’impresa di Andrea Crugnola e Pietro Ometto che hanno vinto il 45°Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara di apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally SPARCO 2022, disputata sulle difficili strade della Garfagnana. Il pilota varesino, portacolori di ACI Team Italia, supportato anche dal title sponsor del campionato, ha letteralmente dominato, piazzando il miglior tempo su nove delle dodici prove speciali, tra venerdì e sabato. Crugnola, primo leader di questo CIAR Sparco, torna a vincere con la Citroen C3 della F.p.F Sport, la stessa che nel 2020 gli aveva regalato la prima vittoria stagionale, l’anno in cui poi vinse il titolo. Unici a rimanere in scia alla corsa di Crugnola-Ometto sono stati Damiano De Tommaso e Giorgia Ascalone sulla Skoda Fabia Rally2 curata da Delta Rally, che hanno segnato lo scratch sul secondo passaggio della prova corta “Il Ciocco”. Un bel avvio di stagione e punti importanti per De Tommaso, anche lui nella squadra di ACI Team Italia, che chiude secondo assoluto e mette a segno anche il primo successo nel Campionato Italiano Rally Promozione.

C’è un dato curioso che riguarda i primi due. Crugnola, primo leader di questo CIAR Sparco, torna a vincere con la Citroen C3 della F.p.F Sport, la stessa che nel 2020 gli aveva regalato la prima vittoria stagionale, l’anno in cui poi vinse il titolo, e che l’anno passato aveva De Tommaso! A completare un podio combattuto fino alla fine sono stati Giandomenico Basso e Lorenzo Granai al debutto ufficiale sulla Hyundai i20 N Rally2 del team Friulmotor che nel 2021 aveva Crugnola! Il trevigiano ha faticato a trovare la giusta quadra, sin dall’inizio, ma è riuscito comunque a scippare nel finale il terzo gradino del podio ad Albertini, con una grande reazione e lo scratch proprio sull’ultimo tratto cronometrato. In effetti, Albertini insieme a Danilo Fappani con la Skoda Fabia Rally2 della PA Racing, ha pagato una scelta troppo morbida nella fase calda del rally. Bene gli altri attori del CIR Promozione, a partire da Rudy Michelini e Michele Perna, a bordo della Volkswagen Polo GTI Rally2. Il pilota di HK Racing ha guadagnato due punti nella power stage del venerdì e ha mantenuto un buon ritmo sulle strade di casa, tanto da guadagnare il secondo posto nel tricolore Promozione. Sesto assoluto e terzo piazzamento del CIRP per Giacomo Scattolon con Giovanni Bernacchini sulla Skoda Fabia Rally2 di Erreeffe Rally Team.Al settimo e ottavo posto altri due sicuri protagonisti del CIAR SPARCO Fabio Andolfi con Manuel Fenoli sulla Skoda del team MS Munaretto, seguito dalla vettura gemella da Tommaso Ciuffi, navigato da Nicolò Gonella, altro pilota della nazionale e seguito da PA Racing. Il fiorentino dopo alcuni problemi di set up è riuscito ad incassare lo scratch sulla “Ciocco 2”, ma non è mai riuscito a trovare continuità anche sulle prove lunghe, la “Careggine” e la “Renaio”, i tratti che hanno definito la classifica.

Tra gli sfidanti dl Campionato Italiano Rally 2 Ruote Motrici grande successo per Gianandrea Pisani e Fabrizio Vecoli, al top con la Peugeot 208 Rally4 tredicesimo assoluto. Bravo anche Andrea Mabellini insieme a Virginia Lenzi sulla Renault Clio Rally4 ufficiale. In arrivo dall’Europeo Rally, che disputerà anche quest’anno assieme all’Italiano. Il secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally SPARCO, sempre su asfalto come ogni altro round in calendario, è previsto nel weekend del 10 aprile prossimo nel Rallye Sanremo.

CLASSIFICA FINALE RALLY DEL CIOCCO ASSOLUTA 1. Crugnola-Ometto (Citroen C3 R5) in 1:20’35.7; 2. De Tommaso-Ascalone (Skoda Fabia) a 31.1; 3. Basso-Granai (Hyundai I20 N) a 42.3; 4. Albertini-Fappani (Skoda Fabia Rally 2) a 45.3; 5. Michelini-Perna (Volkswagen Polo GTI) a 51.3; 6. Scattolon-Bernacchini (Skoda Fabia) a 58.9; 7. Andolfi-Fenoli (Skoda Fabia) a 1’00.1; 8. Ciuffi-Gonella (Skoda Fabia Rally 2) a 1’23.4; 9. Tosi-Del Barba (Skoda Fabia) a 1’45.3; 10. Rusce-Paganoni (Hyundai I20 N Rally 2) a 2’04.5

CLASSIFICA CIAR SPARCO 2022 1.Crugnola (Citroen C3 Rally2) 23pt; 2. De Tommaso (Skoda Fabia Rally2) 15pt; 3. Basso (Hyundai i20 NRally2) 12pt;4. Albertini (Skoda Fabia Rally2) 11pt; 5. Michelini (Volkswagen Polo GTI Rally2) 10pt; 6.Scattolon (Skoda Fabia Rally2) 6 pt; 7.Andolfi (Skoda Fabia Rally2) 4pt; 8. Ciuffi (Skoda Fabia Rally2) 3pt; 9.Rusce (Hyundai i20 NRally2) 1pt