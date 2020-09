Cupra al fianco di Abt Sportsline, è il primo costruttore ufficiale ad entrare nella Extreme E

Cupra è il primo costruttore ufficiale che conferma la propria presenza alla Extreme E, il nuovo campionato per suv elettrici che prenderà il via nel 2021. Il marchio sportivo di Seat sarà supportato da ABT Sportsline e avrà come pilota Mattias Ekström. L’annuncio è stato dato per l’inaugurazione del primo Cupra Garage europeo ad Amburgo, il secondo al mondo dopo quello di Città del Messico, alla presenza del driver svedese e di Wayne Griffiths, amministratore delegato di Cupra, a fianco della Odissey 21 colorata con la livrea ufficiale.

Abt ha già collaborato con Cupra, Seat e il gruppo Volkswagen in varie occasioni. L’azienda tedesca ha infatti curato la realizzazioni di versioni speciali della Leon Cupra e della Cupra Ateca, con potenze di oltre 350 cv, oltre che della Cupra e-Racer, la prima auto da turismo elettrica. Ha una potenza di 500 kW, 960 Nm di copia e una batteria da 65 kWh per partecipare al campionato Pure ETCR che prenderà il via nel 2021. Abt è anche partner sportivo di Audi nella Formula E con la quale ha vinto il titolo piloti nella stagione 3 con Lucas di Grassi quello per team nella stagione 4. L’azienda tedesca ha anche curato le versioni elettriche per Volkswagen dei veicoli commerciali Caddy e Transporter.

Mattias Ekström è ambasciatore di Cupra e per lui quello in Abt è un ritorno visto che mosse i primi passi nel DTM proprio con il team tedesco. Lo svedese ha militato in questo campionato dal 2001 al 2017 vincendolo 2 volte (2004 e 2007) e arrivando sul podio finale in altre 7 occasioni. Inoltre ha dimostrato di saperci fare anche lontano dall’asfalto aggiudicandosi il titolo FIA World Rallycross nel 2016 e lottando per la vittoria nei due anni successivi. Come da regolamento, Ekström sarà affiancato da una pilota donna, il cui nome sarà svelato prima dell’inizio del campionato, fissato per il 22 gennaio sul Lago Rosa, in Senegal, prima di 5 gare che toccheranno anche l’Arabia Saudita, il Nepal, la Groenlandia e il Brasile toccando luoghi remoti del pianeta dove tuttavia sono già visibili gli effetti dei cambiamenti climatici e della deforestazione quali la desertificazione e la crescita del livello dei mari.

La Abt Sportsline-Cupra è uno degli 8 team che ha già confermato la propria presenza insieme a Andretti United Extreme E, Chip Ganassi Racing, HWA Team, QEV Technologies, Techeetah, Veloce Racing e a X44, il team fondato da Lewis Hamilton annunciato pochi giorni fa. L’Abt Sportsline-Cupra è tuttavia il primo nel quale c’è la presenza di un costruttore ufficiale. Va detto però che Andretti è partner di BMW in Formula E, HWA è stato il team pilota di Mercedes e Techeetah domina da due anni insieme a DS il campionato per monoposto elettriche. Dunque, ci sono nomi importanti che stanno alla finestra e, così come è accaduto in Formula E, potrebbero decidere di fare il loro ingresso in prima persona. Per regolamento, ogni team non può avere più di 7 membri presenti sul campo di gara ad assistere i 2 piloti e la Odissey 21, un Suv realizzato dalla Spark e dotato di due motori elettrici per un totale di 400 kW.

Secondo Werner Tiezt, vicepresidente di Seat e responsabile per la Ricerca e Sviluppo Cupra «La decisione di diventare il primo costruttore ufficiale a partecipare nella Extreme E in cooperazione con Abt è la prova che entrambi condividiamo la visione di reinventare il mondo delle auto ad alte prestazioni attraverso l’elettrificazione» Gli fa eco Wayne Griffiths: «Abt Sportsline collaborano da lungo tempo. Entrambi puntiamo a trasferire la passione della piste sulla strada e abbiamo una vasta esperienze nelle competizioni elettriche. Ora rinforzeremo la collaborazione – ha concluso il CEO – con la nostra partecipazione congiunta in Extreme E, che per Cupra rappresenta l’attitudine di un marchio pronto alle sfide nel mondo delle competizioni e la sua ambizione ad esplorare nuove esperienze nel motosport».