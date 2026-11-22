Ventidue gradi a fine novembre, le 296 Challenge in pista per i titoli mondiali e due novità appena svelate. Sono la 296 Challenge Evo, che correrà nel monomarca dal 2027, e la 296 Challenge Stradale. Nel fine settimana in cui Barcellona ospita per la prima volta le Finali Mondiali Ferrari, il calendario del Cavallino guarda già alla prossima partenza. Tra meno di tre settimane il Ferrari Challenge Middle East debutterà in Bahrain, sul circuito di Sakhir.

Mladosic e la scelta di Barcellona «Quando abbiamo preso la decisione di venire a Barcellona è stata una decisione ponderata», racconta Andrea Mladosic, responsabile Ferrari Challenge e Corso Pilota. L’Italia è la sede abituale delle Finali, anche se Ferrari aveva già portato l’evento all’estero, con tre edizioni a Valencia e una ad Abu Dhabi. A Montmeló, Mladosic cita l’affluenza dei clienti, la presenza delle vetture dei programmi non competitivi e la collaborazione con il personale del circuito. «Ci siamo trovati veramente benissimo», dice.

Dall’Asia Pacific alle serie regionali L’espansione in Medio Oriente nasce da una scelta maturata dopo la pandemia. Fino ad allora, accanto a Europa e Nord America, Ferrari aveva un terzo campionato continentale, l’Asia Pacific. Ferrari ha poi puntato sulle serie regionali per «portare il campionato direttamente a casa dei nostri clienti», spiega Mladosic. Il Medio Oriente si aggiunge a Gran Bretagna, Giappone e Australasia.

Quattro tappe, dal debutto in Bahrain al finale ad Abu DhabiLa prima stagione si correrà su quattro circuiti. Dopo Sakhir, il Challenge farà tappa a Lusail, in Qatar, il 9 e 10 gennaio, e a Gedda, in Arabia Saudita, il 5 e 6 febbraio. Il finale è in programma il 20 e 21 marzo a Yas Marina, ad Abu Dhabi, che in passato aveva già ospitato le Finali Mondiali. «Completiamo un percorso, allarghiamo ulteriormente gli orizzonti del campionato», dice Mladosic.