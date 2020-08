Da Costa a un passo dal titolo di FE. Oggi in gara 4 il primo match ball

BERLINO - Questa sera, a Berlino potrebbe brillare la stella di Antonio Felix Da Costa. Il 28enne portoghese è infatti a un passo dal laurearsi campione della Formula E. Se oggi ce la farà, avrà vinto il titolo con due gare di anticipo. Da Costa ha ora praticamente il doppio dei punti di Max Gunther, 137 contro 69. In una corsa si possono ottenere 30 punti: 25 per la vittoria, 3 per la pole, 1 per il giro più veloce, 1 per il più veloce dei gruppi nella qualifica. Se Gunther dovesse oggi fare il pieno, si porterebbe a quota 99 e manterrebbe accese le proprie speranze di rimandare il discorso campionato alle prossime gare di mercoledì e giovedì. Infatti, il massimo che Da Costa in questo caso potrebbe conquistare, sarebbero 18 punti che lo porterebbero a 155. Con in palio ancora un massimo di 60 lunghezze delle ultime due frazioni, il discorso iridato rimarrebbe aperto.

Se invece, sarà il portoghese a finire davanti al tedesco, il gioco a suo favore sarà praticamente fatto, ma bisognerà sempre contare i punti extra eventuali che Gunther potrebbe far suoi tra pole e giri più veloci. Insomma, le variabili diventano infinite, ma una cosa è ormai chiara: per fermare Da Costa e il team DS Techeetah, servirebbe una serie di circostanze clamorosamente sfavorevoli. Antonio è a un passo dal sogno e se si pensa che ha lasciato BMW dopo tanti anni, tra DTM e Formula E, per la DS proprio alla fine della scorsa stagione, si può dire che mai scelta è stata più azzeccata. Pochi si aspettavano che mettesse in ombra fin da subito il due volte campione e compagno di squadra Vergne. E invece, è proprio accaduto, confermando la superiorità del costruttore francese, capace di essere a poche ore dalla conquista del terzo mondiale con due piloti diversi.