Da Costa (DS) trionfa nel primo dei 6 EPrix di "recupero" a Berlino. Sempre più solo al comando della FE

BERLINO – Il secondo successo consecutivo in Formula E, il quarto in carriera, vale ad Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah) un importante allungo al comando della classifica del campionato elettrico. Il portoghese si è aggiudicato il primo dei sei ePrix di Berlino con i quali l'organizzazione salva la sesta stagione, quella che avrebbe dovuto essere la più lunga della storia, oltre che la più affollatta (12 team e 24 piloti).

Da Costa ha conquistato il massimo dei punti, 30: prima della gara si era assicurato quello per il miglior tempo in qualifica ed i 3 della Superpole. Altri 26 li ha conquistati tagliando per primo e con distacco il traguardo e con il giro veloce. Alle sue spalle era rimasto a lungo il compagno di scuderia e campione in carica Jean Eric Vergne, che però è scivolato in ventesima posizione nel finale anche per via di un tamponamento. Assieme a Da Costa, sul podio allestito presso la vecchia pista dell'aeroporto di Tempelhof, il cui tracciato tradizionale è stato percorso in senso opposto a quello imboccato finora, sono saliti Andrè Lotterer (Tag Heuer Porsche) e Sam Bird (Envision Virgin).

Mitch Evans (Panasonic Jaguar), il secondo della generale, lottava a ridosso del podio, ma è rimasto vittima di un testa coda nel finale che lo ha fatto precipitare al quindicesimo posto. La Bmw i Andretti ha piazzato solo Alexander Sims (nono) nella Top 10, pwrché Maximilian Günther è stato squalificato a fine gara. Il combattivo Nyck de Vries (Mercedes EQ) è arrivato quarto, a meno di 4 decimi da Bird. Poi il neo principe della Mahindra Jerome D'Ambrosio (nei giorni scorsi ha sposato Eleonona, nipote dell'ultimo imperatore d'Austria) e Stoffel Vandoorne con la seconda freccia d'argento. Il belga ha chiuso sesto dopo essere partito quindecismo.

Sébastien Buemi (Nissan e.Dams) aveva in mente un piazzamento migliore dopo aver fatto registrare il quarto tempo in qualifica, ma si è dovuto accontentare della settima posizione. Lucas di Grassi (Audi Sport Abt Schaeffler) è stato protagonista della solita rimonta, coronata con l'ottavo posto: era scattato ventesimo. al suo esordio in Formula E, Renè Rast, il pilota con il quale la Audi Sport ha sostiutito Daniel Abt (18° con la Nio), è andato a punti: decimo. Nella generale Da Costa ha 97 punti contro i 56 di Evans ed i 48 di Sims, seguito a 46 da Vandoorne ed a 44 da Günther e Bird, a 43 da Lotterer ed a 42 da di Grassi. Nella graduatoria a squadre la DS Techeetah ha preso il largo portando da 8 a 36 punti il vantaggio sul team Bmw i Andretti. Domani il secondo dei sei ePrix di “recupero”. La gara comincia alle 19 e il tracciato andrà percorso sempre al contrario.