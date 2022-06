Da Hollywood alla 24h di Le Mans, la "prima volta" di Fassbender. Molti big e 6 donne al via della 90° edizione

LE MANS – La star della 90° 24h di Le Mans, intesa in senso hollywoodiano, è Michael Fassbender, due volte canditato agli Oscar: nel 2012 come miglior attore non protagonista e due anni più tardi come miglior attore protagonista. A 45 anni l'interprete irlandese (come la madre, nipote di Michael Collins, protagonista della Guerra d'Indipendenza) con cittadinanza tedesca (come il padre, che è chef) si è regalato il sogno di correre la più famosa gara di endurance al mondo. Pur essendo un fan del Cavallino Rampante ed avendo già preso parte al Ferrari Challenge, sarà al via con una Porsche 911 Rsr della scuderia Proton.

Il collegamento tra i set e i box, quelli della Porsche in particolare, è molto stretto. Solo negli ultimi anni lo confermano la partecipazione di Patrick Dempsey (che ha vinto la 24h con la 911 nella classe Gte Am) e la presenza di Brad Pitt quale starter della corsa. Anche Paul Newman ha gareggiato (secondo al debutto nel 1979), mentre Steve McQueen ha "solo" recitato nel ruolo di un pilota iscritto alla 24h di Le Mans.

Tra i 186 partenti all'edizione del 2022 della 24h ci sono altre stelle, quelle dell'automobilismo contemporaneo. Tra questi alcuni ex della Formula 1 come Giancarlo Fisichella (che corre con la Ferrari 488 Gte Evo), Esteban Gutierrez, Robert Kubica e Sébastien Bourdais. Nell'Lmp2 C'è l'otto volte iridato di rally, francese Sèbastien Ogier che dopo il titolo vinto lo scorso anno con la Toyota Yaris ha deciso di appendere il volante al chiodo: in questa stagione ha comunque partecipato a due gare, quella di Montecarlo e quella che si è corsa in Portogallo.

Fra gli iscritti in diversi si sono già imposti a livello assoluto sul circuito de Le Sarthe. A cominciare da Brendon Hartley, Romain Dumas, Nick Tandy, Kamui Kobayashi e Sébastien Buemi. Lo svizzero è anche uno dei vari protagonisti della Formula E, il mondiale Fia per monoposto a zero emissioni, che affronta la 24h di Le Mans. Al via ci sono il quinto della generale, Robin Frijns, l'ex campione del mondo Antonio Felix da Costa (entrambi impegnati nell'Lmp2), Sam Bird e Nick Cassidy. Le donne della 24h 2022 sono sei: Lilou Wadoux (che fa parte dello stesso equipaggio di Ogier con il Richard Mille Racing Tema), Sophia Floersch, Rahel Frey, Michelle Gatling, Sarah Bovy e Katherine Legge.