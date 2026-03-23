Dacia, Loeb vince il Rally-Raid del Portogallo per i Sandriders. Il driver francese è leader del Mondiale FIA di Rally-Riad

Sébastien Loeb e il navigatore Édouard Boulanger si sono aggiudicati il Rally-Raid del Portogallo per i Dacia Sandriders, conquistando al tempo stesso il primo posto in classifica nel Campionato Mondiale FIA di Rally-Riad. Affrontando condizioni di guida complicate, l'equipaggio dei Dacia Sandriders composto da Loeb e Boulanger si è attestato per quattro volte su cinque nella Top 3 delle tappe con una performance di alto livello, consolidando così la posizione dei Dacia Sandriders in testa alla classifica Costruttori del Campionato Mondiale FIA di Rally-Raid.

Per il team Dacia Sandriders sono stati raccolti risultati interessanti nella seconda gara stagionale, con Lucas Moraes, campione del mondo titolare e vincitore del Rally-Raid del Portogallo nel 2025, che ha avuto la sua dose di colpi di scena durante i cinque giorni di gara, dimostrando comunque determinazione e riuscendo ad aggiudicarsi il quarto posto assoluto, il suo miglior risultato da quando è entrato a far parte dei Dacia Sandriders nel 2026.

Gara complicata anche per Nasser Al-Attiyah e Fabian Lurquin, vincitori per i Dacia Sandriders nella Dakar, la gara che ha inaugurato la stagione. Nonostante un problema tecnico che li ha costretti a ritirarsi nella terza tappa. I Dacia Sandriders hanno ora al loro attivo cinque vittorie nel Campionato Mondiale di Rally-Raid e restano imbattuti in tre gare del Campionato, dopo il successo conseguito da Loeb e Boulanger nella finale del Rally del Marocco 2025 e da Al-Attiyah e Lurquin nella Dakar 2026. La vittoria del Portogallo è la terza per Sébastien Loeb nel Campionato Mondiale di Rally-Dakar, dopo il successo all'Andalucia Rally nel 2022.