Dacia Sandriders, al Rally del Marocco è caccia al tris mondiale. È in testa alle classifiche costruttori e piloti

Il conto alla rovescia verso i titoli mondiali è iniziato. Il Rally del Marocco è in pieno svolgimento e terrà impegnati gli equipaggi fino al 3 ottobre, in una sfida che potrebbe rivelarsi determinante per i Dacia Sandriders. La squadra francese si presenta infatti in testa alle classifiche costruttori, piloti e navigatori e punta a chiudere la stagione conquistando il tris nel Campionato del Mondo FIA di Rally-Raid. La stagione è iniziata nel migliore dei modi per Dacia, con i successi alla Dakar di gennaio e al Rally-Raid del Portogallo di marzo. A maggio è arrivato anche il terzo posto al Desafio Ruta 40 in Argentina, confermando la continuità di rendimento della squadra.

Tra i piloti, Sébastien Loeb guida la classifica con appena tre punti su Nasser Al-Attiyah. Stesso margine nella graduatoria dei navigatori, dove Édouard Boulanger precede Fabian Lurquin. Il Rally del Marocco assume quindi un peso particolare nella corsa ai titoli. Una gara dal significato speciale per i Dacia Sandriders, che proprio qui avevano conquistato la loro prima vittoria nel 2024. L'edizione in corso è partita da Agadir e si concluderà a Zagora, con la quarta tappa del 2 ottobre, lunga 384 chilometri cronometrati, che rappresenterà la frazione più impegnativa del programma prima del gran finale del 3 ottobre.

Per gli ultimi appuntamenti della stagione è cambiata anche la composizione di uno degli equipaggi: Pablo Moreno affianca Lucas Moraes, prendendo il posto di Dennis Zenz. Nel frattempo, Cristina Gutiérrez ha concluso di comune accordo la propria esperienza con i Dacia Sandriders, dopo aver fatto parte del progetto fin dalla sua nascita nel 2024.