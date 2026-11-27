I Dacia Sandriders salutano il Campionato del Mondo FIA di Rally-Raid (W2RC) dalla vetta più alta: nella giornata di venerdì 27 novembre 2026, al termine della 35ª edizione dell'Abu Dhabi Desert Challenge, il team si è aggiudicato sia la vittoria della gara sia il titolo mondiale Costruttori 2026.

Un commiato trionfale che suggella il percorso di 11 partecipazioni nel W2RC – iniziato nell'ottobre 2024 al Rally del Marocco – con un bilancio complessivo di sei vittorie (inclusa la Rally Dakar), cinque piazzamenti sul podio e 27 tappe vinte.

Doppietta finale e dominio nelle speciali. A firmare il sesto successo complessivo della squadra – e il decimo stagionale per l'equipaggio – sono stati il pilota qatariota Nasser Al-Attiyah e il navigatore belga Fabian Lurquin, vincitori dell'Abu Dhabi Desert Challenge davanti ai compagni di squadra francesi Sébastien Loeb ed Édouard Boulanger. Proprio come all'esordio in Marocco, i Dacia Sandriders hanno così chiuso l'avventura nel Mondiale con una doppietta.

A completare il quadro della quinta e ultima tappa sono stati il brasiliano Lucas Moraes e lo spagnolo Pablo Moreno, primi di giornata con 27 secondi di vantaggio su Loeb e Boulanger e capaci di chiudere quarti in classifica generale dopo essere stati per due volte al comando del rally. Con questo acuto, i Dacia Sandriders hanno portato a quattro su cinque il bottino di vittorie di tappa nell'evento emiratino.

Finale al cardiopalma per i titoli Piloti e Navigatori. Se il titolo Costruttori era ormai a un passo alla vigilia del round conclusivo, la quinta frazione ha regalato un epilogo tiratissimo nella lotta per i riconoscimenti individuali, al termine della finale più serrata nella storia del W2RC:

Al-Attiyah e Lurquin: chiudono al secondo posto sia nella classifica Piloti sia in quella Navigatori, mancando l'alloro per 5 punti.

Loeb e Boulanger: terzi in generale prima dell'ultima tappa e risaliti fino al secondo posto finale, terminano a un solo punto dai compagni di squadra e conquistano il terzo gradino del podio nelle classifiche finali del Campionato.

Il percorso ad Al Ain e l'andamento del rally. Quinto e ultimo appuntamento del W2RC 2026, la 35ª edizione dell'Abu Dhabi Desert Challenge si è sviluppata con partenza e arrivo ad Al Ain, vicino al confine con l'Oman, su 1.909 chilometri totali (di cui 1.319 cronometrati) tra dune, distese sabbiose, laghi prosciugati e tratti rocciosi.

Dopo la vittoria inaugurale di Moraes e Moreno – che ha fruttato al navigatore anche il primo miglior tempo nel Mondiale Rally-Raid –, Al-Attiyah e Lurquin hanno conquistato la terza tappa, mentre Moraes e Moreno sono tornati in testa. Nella quarta frazione Al-Attiyah e Lurquin hanno replicato il successo, mentre un problema di navigazione ha fatto perdere tempo prezioso a Moraes e Moreno, poi protagonisti della rimonta e del colpo nella tappa conclusiva prima del quarto posto finale alle spalle della doppietta firmata da Al-Attiyah/Lurquin e Loeb/Boulanger.