Dacia Sandriders, il titolo si deciderà all'Abu Dhabi Desert Challenge. Nel Rally del Marocco tra luci ed ombre
Dacia Sandriders, al Rally del Marocco è caccia al tris mondiale. È in testa alle classifiche costruttori e piloti
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Il Rally del Marocco ha regalato ai Dacia Sandriders una settimana ricca di difficoltà ma anche importanti conferme sul piano della competitività. Nella quinta e ultima tappa, da Zagora a Zagora, l'equipaggio composto da Lucas Moraes e Pablo Moreno hanno conquistato il terzo posto con la Dacia Sandrider alimentata con carburante sostenibile, chiudendo in 3h19'43». La coppia aveva iniziato il rally con un secondo posto e aveva anche assunto la leadership della gara, prima che un incidente nella terza tappa facesse svanire le ambizioni di vittoria. Quinto tempo di giornata, invece, per Nasser Al-Attiyah e Fabian Lurquin, rallentati da un problema alla trasmissione nella seconda frazione.
Ancora più sfortunato il finale di Sébastien Loeb ed Édouard Boulanger: dopo il successo nella terza tappa e un'altra prestazione da protagonisti, un impatto contro una roccia nell'ultimo chilometro ha danneggiato la sospensione anteriore destra, costringendo l'equipaggio a raggiungere il traguardo trainato. Dopo quattro round, Dacia Sandriders guida la classifica costruttori con 372 punti, davanti a Toyota Gazoo Racing W2RC (326) e Ford Racing (232). Tra i Piloti, Seth Quintero è primo con 134 punti, seguito da Loeb a 120 e Al-Attiyah a 115. Il verdetto finale arriverà all'Abu Dhabi Desert Challenge, in programma dal 22 al 27 novembre: sarà l'ultimo appuntamento del Mondiale FIA Rally-Raid 2026 e l'ultima occasione per Dacia di trasformare la velocità mostrata in Marocco nella conquista dei titoli.