Dacia Sandriders, il titolo si deciderà all'Abu Dhabi Desert Challenge. Nel Rally del Marocco tra luci ed ombre

Il Rally del Marocco ha regalato ai Dacia Sandriders una settimana ricca di difficoltà ma anche importanti conferme sul piano della competitività. Nella quinta e ultima tappa, da Zagora a Zagora, l'equipaggio composto da Lucas Moraes e Pablo Moreno hanno conquistato il terzo posto con la Dacia Sandrider alimentata con carburante sostenibile, chiudendo in 3h19'43». La coppia aveva iniziato il rally con un secondo posto e aveva anche assunto la leadership della gara, prima che un incidente nella terza tappa facesse svanire le ambizioni di vittoria. Quinto tempo di giornata, invece, per Nasser Al-Attiyah e Fabian Lurquin, rallentati da un problema alla trasmissione nella seconda frazione.

Ancora più sfortunato il finale di Sébastien Loeb ed Édouard Boulanger: dopo il successo nella terza tappa e un'altra prestazione da protagonisti, un impatto contro una roccia nell'ultimo chilometro ha danneggiato la sospensione anteriore destra, costringendo l'equipaggio a raggiungere il traguardo trainato. Dopo quattro round, Dacia Sandriders guida la classifica costruttori con 372 punti, davanti a Toyota Gazoo Racing W2RC (326) e Ford Racing (232). Tra i Piloti, Seth Quintero è primo con 134 punti, seguito da Loeb a 120 e Al-Attiyah a 115. Il verdetto finale arriverà all'Abu Dhabi Desert Challenge, in programma dal 22 al 27 novembre: sarà l'ultimo appuntamento del Mondiale FIA Rally-Raid 2026 e l'ultima occasione per Dacia di trasformare la velocità mostrata in Marocco nella conquista dei titoli.