Giornata da incorniciare per i Dacia Sandriders nella terza tappa dell'Abu Dhabi Desert Challenge: il team ha centrato il primo triplice piazzamento sul podio in una frazione del Campionato del Mondo FIA di Rally-Raid, monopolizzando anche il podio provvisorio della classifica generale a due giorni dal termine della gara.

Sui 300 chilometri cronometrati che hanno portato gli equipaggi dal bivacco della tappa Maratona ad Al Sila fino a Madinat Zayed (su un totale di 422 chilometri), il miglior tempo di giornata è stato firmato da Nasser Al-Attiyah e Fabian Lurquin. Scattati in quarta posizione a 1'42" dalla vetta, il qatariota e il belga hanno rimontato fino a conquistare la loro 25ª vittoria di tappa nel Mondiale per i Dacia Sandriders, salendo al secondo posto assoluto a soli 6 secondi dai nuovi leader della generale, Lucas Moraes e Pablo Moreno.

Il duello per la vetta e il terzo posto di Loeb Il brasiliano Moraes e lo spagnolo Moreno — già i più veloci nella frazione inaugurale di lunedì — hanno chiuso la seconda parte della tappa Maratona con il secondo crono, a 35 secondi da Al-Attiyah e Lurquin, ma quel risultato è bastato loro per balzare dal secondo posto provvisorio alla prima posizione in classifica generale.

A completare la festa di squadra sono stati Sébastien Loeb ed Édouard Boulanger, terzi sia nella frazione odierna sia nella graduatoria generale, con un ritardo di 1'14" da Moraes e Moreno. Un bottino prezioso per la corsa ai titoli Piloti e Navigatori: i tre punti raccolti nella tappa valgono un allungo rispetto all'unico punto conquistato dai leader del campionato Seth Quintero e Andrew Short, in vista dell'atto conclusivo della stagione 2026 del Mondiale Rally-Raid.

Una tappa veloce ma insidiosa Il tracciato odierno — descritto dagli organizzatori come relativamente rapido, ma con un avvio complesso nei primi 100 chilometri e continui cambi di direzione — ha alternato dune, piste sabbiose, letti di laghi prosciugati e tratti aperti. Al-Attiyah e Lurquin hanno impostato subito un ritmo alto al volante della Dacia Sandrider alimentata a carburante sostenibile, prendendo il comando della tappa dopo 111 chilometri e la testa della generale al chilometro 187, prima del finale in volata che ha premiato Moraes e Moreno nella classifica assoluta.

La 35ª edizione dell'Abu Dhabi Desert Challenge, ultimo appuntamento stagionale del Campionato del Mondo di Rally-Raid e ultima partecipazione al campionato per i Dacia Sandriders, prosegue domani con l'unica tappa ad anello su base Madinat Zayed, caratterizzata da un'ampia presenza di dune.

Le voci dal bivacco

Nasser Al-Attiyah: ha evidenziato la velocità del rally e la soddisfazione per aver vinto la tappa mantenendo un buon ritmo, spiegando che per domani, tra molte dune, non c'è una strategia fissa ma la volontà di spingere al massimo.

Lucas Moraes: ha elogiato il lavoro della squadra per aver portato tre vetture al traguardo senza problemi né errori in due giornate, sottolineando la battaglia interna in famiglia e i sei secondi di margine in vetta in vista della prossima tappa.

Sébastien Loeb: ha definito positiva la giornata, rimarcando la prestazione di Al-Attiyah e la regolarità del proprio equipaggio, capace di chiudere senza errori al terzo posto sia di tappa sia in classifica.