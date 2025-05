Dacia, secondo posto al South African Safari Rally. I Sandriders sul podio con Loeb e Lurquin

PER MARCA

Il team Dacia Sandriders torna dal South African Safari Rally con buone sensazioni e risultati importanti, tra cui le due vittorie di tappa del Campionato Mondiale FIA di Rally-Raid (W2RC) per Nasser Al-Attiyah e il secondo posto assoluto per Loeb. In tre manche del Campionato Mondiale FIA di Rally-Raid nel deserto dal suo debutto lo scorso ottobre, il team dei Dacia Sandriders, a bordo delle due Sandrider, è stato messo a dura prova su una varietà di terreni, dalla savana agli stretti sentieri che attraversano le terre agricole.

Dopo cinque giorni di intensa gara su 1.197 chilometri, il team ha superato questo arduo test, concludendo al secondo e decimo posto in classifica generale, risultato che consente di rimanere in lizza per i titoli piloti, copiloti e costruttori del Campionato Mondiale FIA di Rally-Raid. Dopo tre gare, l'equipaggio composto da Nasser Al-Attiyah ed Edouard Boulanger ha un vantaggio di 20 punti nelle classifiche provvisorie piloti e copiloti, con 114 punti. Sébastien Loeb e Fabian Lurquin sono noni con 40 punti, mentre i Dacia Sandriders occupano il secondo posto nella classifica costruttori con 206 punti. Il prossimo appuntamento sarà il BP Ultimate Rally Raid Portugal, gara europea che si svolgerà dal 22 al 28 settembre, quarto appuntamento del Campionato Mondiale FIA di Rally-Raid 2025.