Dal 22 al 27 novembre l’Abu Dhabi Desert Challenge chiude il Campionato del Mondo FIA di Rally-Raid 2026. Il team si presenta negli Emirati Arabi Uniti da leader tra i Costruttori e con l'obiettivo di conquistare anche le corone Piloti e Navigatori per coronare due stagioni straordinarie.

Tutto si decide tra le dune di Al Ain. Dal 22 al 27 novembre, i Dacia Sandriders affronteranno l’Abu Dhabi Desert Challenge, atto conclusivo del Campionato del Mondo FIA di Rally-Raid (W2RC) 2026. Non sarà soltanto una corsa decisiva per l'assegnazione dei titoli mondiali, ma anche l'undicesima e ultima apparizione ufficiale della squadra nella serie: il capitolo finale di un percorso iniziato trionfalmente nell’ottobre 2024 al Rally del Marocco e culminato con lo storico successo alla Dakar 2026.

Con tre titoli iridati ancora in palio — Costruttori, Piloti e Navigatori — il team scende in campo per chiudere al massimo livello un’avventura sportiva dai numeri eccezionali. In dieci gare disputate finora, il prototipo fuoristrada a trazione integrale alimentato con carburante sostenibile ha raccolto un bottino di cinque vittorie assolute, quattro podi e 23 successi di tappa, dimostrando affidabilità e velocità sulle superfici più estreme del pianeta.

La situazione in classifica prima del gran finale

La squadra arriva negli Emirati Arabi Uniti da una posizione di forza nel Mondiale Costruttori, forte di un vantaggio di 47 punti sui diretti inseguitori. Più serrata la lotta nelle graduatorie individuali, dove gli equipaggi Dacia sono chiamati alla rimonta nell'ultima sfida stagionale.

Classifica 1° Posto 2° Posto 3° Posto

Costruttori Dacia Sandriders (372 pt) Toyota Gazoo Racing W2RC (325 pt) Ford Racing (232 pt)

Piloti Seth Quintero (135 pt) Sébastien Loeb (121 pt) Nasser Al-Attiyah (115 pt)

Navigatori Andrew Short (135 pt) Édouard Boulanger (121 pt) Fabian Lurquin (115 pt)

Tre equipaggi per scrivere la parola fine

Per difendere il primato tra i Costruttori e tentare l'assalto alle classifiche individuali, il team schiera una formazione di altissimo profilo composta da tre vetture:

Sébastien Loeb / Édouard Boulanger: secondi in campionato a 14 lunghezze dalla vetta, sono i più vicini ai leader e puntano al sorpasso decisivo tra le dune emiratine.

Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin: staccati di 20 punti dal primo posto, restano pienamente in corsa per il titolo grazie alla loro enorme esperienza sui terreni sabbiosi.

Lucas Moraes / Pablo Moreno: campione del mondo in carica alla vigilia della stagione 2026, Moraes avrà un ruolo chiave nel gioco di squadra per blindare punti preziosi nella corsa al titolo Costruttori.

Dopo due stagioni ai vertici e la conquista della competizione più prestigiosa del calendario rally-raid, i Dacia Sandriders si preparano all'ultima partenza. L'obiettivo è chiaro: trasformare il lavoro di questi anni in un finale indimenticabile, portando a casa tutti e tre i trofei iridati prima di calare il sipario su questo programma sportivo.