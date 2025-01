Dakar 2025, Al Rajhi (Toyota) profeta in patria: Il saudita vince davanti a Lategan e Ekström (Ford).Quarto Al-Attiyah (Dacia)

SHUBAYTAH – Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing) ci ha provato fino all'ultimo, anche nella frazione conclusiva della Dakar, che generalmente è poco più di una passerella. Ma alla fine la sesta edizione araba del rally raid più duro al mondo (la 47^ in assoluto) è stata vinta all'undicesimo tentativo dal campione di casa, il saudita Yazeed Al Rajhi, che ha riscattato quest'anno il credito con la fortuna che aveva accumulato nel 2024.

Addirittura 23^ dopo la prima tappa, al volante del Toyota Hilux della Overdrive e navigato dal tedesco Timo Gottaschalk, Al Rajhi ha chiuso con il 13^ crono di giornata a oltre 2 minuti di ritardo dal sudafricano (terzo oggi) che era stato in testa alla Dakar 2025 per otto giorni. Gli ultimi quattro gli sono stati “fatali”: il saudita lo aveva scavalcato dopo la non frazione, restituindegoli la vetta al termine della decima per riprendersela ieri e non cederla nemmeno oggi. Fra i due, alla fine, appena 3'57''.

Sul podio assoluto è salito anche Mattias Ekström, lo svedese ingaggiato dalla Ford M-Sport e messo al volante del pick-up Raptor dopo la fine del suo impegno con Audi, che ha abbandonato il programma. Solo quarto l'atteso Nasser Al-Attiyah, che con il Dacia Sandrider della Prodrive è stato il migliore della spedizione (Cristina Gutierrez è arrivata 89^ e Sébastien Loeb aveva dovuto rititrarsi), ma si è dovuto accontentare della quarta piazza malgrado il secondo posto di oggi a poco più di un minuto e mezzo dal vincitore, il brasiliano del Toyota Gazoo Racing Lucas Moraes, che ha conquistato così la sua seconda affermazione parziale.

Dopo la superiorità dimostrata nella parte iniziale della competizione, gli Hilux di Toyota nella Top 10 finale sono risultati 4: a parte i primi due ci sono quello di Juan Cruz Yacopini (Overdrive), che ha chiuso settimo, e quello di Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing), nono. Oltre a Ekström, la Ford ha piazzato anche Mitchell Guthire tra i primissimi, quinto assoluto. I due equipaggi del Century Racing Factory Team, quelli guidati da Mathieu Serradori e da Brian Baragwanatah, hanno archiviato la Dakar 2025 in sesta e decima posizione. La scuderia X-Raid Mini Jcw è rimasta nei “piani alti” con il portoghese Joao Ferreira, ottavo. Cinquantesimo il primo italiano, il 47enne Enrico Gasperi (con il Polaris della Th-Trucks), che assieme allo spagnolo Fausto Mota ha centrato anche il quinto posto nella classe Ssv.