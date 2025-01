Dakar 2025, ancora un Hilux vincente, secondo successo di Quintero. Al-Attiyah (Dacia) recupera tre posizioni

HAIL – La mancanza di una ruota di scorta all'arrivo è costata carissima a Nasser Al-Attiyah, che sarebbe altrimenti riuscito a vincere la sua prima tappa della Dakar 2025 al volante del Dacia Sandrider. Il qatariota ha rimediato 10 minuti di penalità che gli sono costati il successo per appena un secondo. La quinta frazione è andata allo statunitense Seth Quintero (Toyota Gazzo Racing), alla sua seconda affermazione parziale nel 2025.

Tutte le tappe disputate finora sono sempre state vinte da un pilota al volante di un Hilux, indipendentemente dalla scuderia: una superiorità impressionante che si riflette anche nell'ordine di arrivo e nella classifica generale. Anche oggi ci sono sei veicoli dell costruttore giapponese nella Top 10 di giornata. Il podio è stato completato da Mattias Ekström, che sembra trovarsi sempre più a suo agio con il Ford Raptor della M-Sport. Lo svedese ha chiuso a 8'' da Quintero. Poi Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing) a 54'', Yazeed Al Rajhi (Overdrive), Saood Variawa e Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing), Mitchell Guthire (Ford M-Sport), Mathieu Serradori (Century Racing) e Martin Prokop, con l'Hilux della Olrlen Jipocar.

Alla vigilia del riposo, che è in calendario domani, la classifica provvisoria non ha subito scossoni particolari, anche se Al-Attiyah ha guadagnato tre posizioni, risalendo dalla settima alla quarta, con molti rimpianti per quei 10 minuti “regalati” che lo avrebbero portato addirittura sul podio. Lategan trascorrerà il giorno di pausa con i galloni riservati al battistrada. A sette tappe dalla conclusione ha 10'17'' di vantaggio su Al Rajhi, quasi tre e mezzo in più rispetto a mercoledì.

Ekström resta terzo e rende poco meno di 21 minuti al sudafricano e beneficia di un margine di quasi 9 minuti sul qatariota. Quindi Moraes, quarto a 41'55'' dal primo, Guthire appena 49'' più dietro e Serradori staccato di altri tre minuti e rotti. Completano la Top 10 Juan Cruz Yacopini (Overdrive) a 1:03'17'', Quintero a 1:30'10'' e Guerlain Chicherit, subentrato al portoghese Joao Ferreira quale migliore della spedizione X-Raid con la Mini Jcw.