Dakar 2025: Carlos Sainz si ritira, troppi danni alla vettura. il suo Ford Raptor M Sport non era in grado di continuare

La Dakar 2025 di Carlos Sainz è già finita. Il 'campione in carica' del raid nel settore auto è stato costretto a ritirarsi dopo la tappa maratona di 48 ore vinta dal pilota lituano Rokas Baciuska. Il 62enne spagnolo quattro volte vincitore ha alzato bandiera bianca nel deserto dell'Arabia Saudita dopo aver verificato che il suo Ford Raptor M Sport non era in grado di continuare dopo essersi ribaltato il giorno prima. Sainz e il suo copilota avevano tentato invano di riparare l'auto incidentata durante la notte, a metà della «48 ore crono».

Ma un'ispezione successiva alla tappa da parte del suo team M-Ford ha giudicato il veicolo non idoneo a continuare. «I danni alla barra di sicurezza lo costringono ad abbandonare la Dakar», hanno confermato gli organizzatori. "È la fine dell'avventura per il quattro volte vincitore della Dakar e campione in carica Carlos Sainz e il suo copilota Lucas Cruz. Addio re Carlos», hanno aggiunto gli organizzatori. Dopo il 'cappottamento' Sainz, che nel frattempo era sceso al 26/o posto in classifica, ha spiegato che «certo non è stato l'ideale. Ci siamo ribaltati tra le dune. La macchina è un po' scossa, e anche noi».