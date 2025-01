Dakar 2025, dominio Iveco fra i truck. Tre equipaggi italiani fra i primi 6 nella Classic

BISHA – Il giovanissimo olandese, appena 22 anni, Mitchel van der Brink ha vinto al volante di un Iveco schierato dalla Eurol Rally Sport la prima frazione della Dakar 2025 riservata agli autocarri. Terzo un anno fa, van der Brink ha preceduto al traguardo uno degli eterni favoriti della gara, Ales Loprais, pure lui alla guida di un Powerstar del costruttore italiano, ma dell'Instatrade De Rooy Fpt Team.

Il ceco, che aveva conquistato la piazza d'onore del 2024, ha accusato un ritardo di un minuto e 40''. Il podio è stato completato dal connazionale Martin Macik, il campione uscente, è arrivato quasi due minuti più tardi. Seppur modificato dalla Mm Technology, anche il terzo pilota della classifica ha optato per un Iveco. L'atteso equipaggio italiano capitanato dal veterano Claudio Bellina (Mm Technology) con un Powerstar gommato dall'italiana Proteon si è piazzato sesto, rendendo peraltro quasi 28 minuti al primo. Nell'abitacolo assieme a Bellina ci sono non solo Marco Arnoletti, ma anche l'asso delle due ruote Danilo Petrucci, alla sua prima avventura a bordo di un camion.

Nella prova della Classic, quella con il maggior numero di italiani in gara, sono partiti bene i campioni in carica, gli spagnoli Carlos Santaolalla Milla e Jan Rosa I Vińas che con il loro Toyota Hdj 80 sono riusciti a precedere i connazionali Juan Morera e Lidia Ruba in gara con una Porsche 959 Dakar. Quindi i croati Juraj Sebalj e Sinisa Crnojevic (Toyota Bj 71). Nella Top 10 della prima tappa compaiono tre equipaggi che arrivano dall'Italia, sul podio finale delle ultime due edizioni, terza nel 2023 e seconda e terza nel 2024.

Antonio Ricciari e Simona Morosi sono quarti con 23 punti in più rispetto ai battistrada con il loro Mitsubishi Pajero, Poi, con il medesimo risultato, ossia una lunghezza di ritardo, e con lo stesso fuoristrada, un Mitsubishi Pajero, Filippo Giorgio Colnaghi e Daniele Bottallo (il torinese che ha ottenuto i due terzi posti consecutivi come navigatore di Paolo Bedeschi) e Marco Ernesto Leva e Alexia Giugni. I secondi della passata edizione, Lorenzo Traglio e Rudy Briani, sono undicesimi con un Nissan Terrano in versione pick-up.