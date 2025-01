Dakar 2025, doppietta Mini nella prima tappa dopo il riposo: De Mevius davanti a Ferreira. Nella generale Al-Attiyah riduce il ritardo

PER MARCA

AL DUWADIMI – Riscatto con doppietta per la X-Raid Mini Jcw nella prima tappa dopo il riposo della Dakar 2025 riservata alle auto. La frazione è stata vinta dal 30enne belga Guillaume de Mevius, il secondo della passata edizione, in 4 ore 34'49'', con un margine di oltre un minuto e mezzo sul compagno di squadra, il portoghese Joao Ferreira. Il podio di giornata è stato completato da Nasser Al-Attiyah, il qatariota al volante di uno dei due Dacia Sandrider ancora in corsa.

La rimonta del cinque volte vincitore della Dakar, nonché detentore del titolo mondiale di Rally Raid, è impegnativa anche se con il risultato della tappa di oggi ha guadagnato sui rivali che lo precedono in classifica. Yazeed Al Rajihi (Overdrive), quinto, Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing), settimo, e Mattias Ekström (Ford M-Sport), ottavo, gli hanno reso tra un novantina di secondi e cinque minuti.

Nella Top 10 di giornata compaiono un Dacia Sandrider, due Mini Jcw, due Ford Raptor e, ancora una volta, cinque Toyota Hilux, ma nessun veicolo della Century (il più veloce, il sudafricano Brian Baragwanath, è arrivato 14^). A Lategan, della filiale del Sudafrica del Toyota Gazoo Racing, deve essere chiaro non potrà amministrare il vantaggio nelle prossime tappe: seppur ridotto di circa 3 minuti è comunque di 7'16'' sul Rajhi.

Il podio virtuale è completato dallo svedese dell'Ovale Blu Ekström, che viaggia a poco meno di 22 minuti e mezzo dal battistrada. Al-Attiyah ha avvicinato il terzetto che lo precede, ma Lategan resta a oltre mezz'ora, Al-Rajhi a più di 23' e Ekström a meno di 8''. La rimonta è difficile, ma non impossibile come conferma il cammino dello statunitense Mitchll Guthire (Ford M-Sport), che dopo la prima frazione era 12^ e ripartirà domani come quinto, a 20' dal qatariota. Poi Mathieu Serradori, il primo della spedizione Century, sesto a 56'28'' dalla vetta. Ferreira è rientrato nella Top 10, nono, a oltre un'ora e 47'.