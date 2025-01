Dakar 2025, Ekström (Ford) vince la tappa. Al Rajhi (Toyota), terzo, supera Lategan e va al comando. Domani l'epilogo

PER MARCA

SHUBAYTAH – L'altalena delle ultime 72 ore al comando della Dakar 2025 ha premiato il saudita Al Rajhi, cui la dea bendata sembra aver restituito quest'anno ciò che gli avevo tolto nel 2024. Il 43enne pilota si è piazzato terzo nell'undicesima tappa al volante del Hilux della Overdrive, ma con un vantaggio di oltre 8 minuti e mezzo su Henk Lategan, il sudafricano del Toyota Gazoo Racing (Tgr) che giusto ieri si era ripreso la testa della corsa che aveva guidato per otto giorni, di cui sette consecutivi.

Il ritardo gli è costato il primato nella frazione vinta da Mattias Ekström con il Raptor della Ford M-Sport, la terza in carriera per lo svedese nel rally raid più duro al mondo. Lo scandinavo si è tenuto alle spalle per 41'' Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandrider), uno dei grandi favoriti della vigilia. Il qatariota è destinato a restare ai piedi del podio di questa edizione della Dakar, anche se è risultato il migliore della spedizione Dacia Prodrive.

Alle spalle di Al Rajhi si sono piazzati Mitchell Guthire, lo statunitense della Ford M-Sport, Lategan, Joao Ferreira (X-Raid Mini Jcw) e, per il secondo giorno consecutivo decima, Sara Price del Can-Am Factory team. Alla vigilia della passerella di domani – 131 chilometri da percorrere, di cui 61 a cronometro – le posizioni sono sostanzialmente cristallizzate e il saudita già quarto nel 2020 e terzo nel 2022 potrà laurearsi vincitore della sua prima Dakar.

Il suo vantaggio su Lategan è di 6'11'', mentre quelli su Ekström e Al-Attiyah sono rispettivamente di 23'24'' e 26'50''. Poi gli altri: Guthire a 59'26'', Mathieu Serradori (Century) a1:10'08'', Juan Cruz Yacopini (Overdrive) a 1:58'13'', Ferreira a 2:15'59'', Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing) a 2:19'47'' e Brian Baragwanatah (Century) a 2:53'26''. Il primo italiano in classifica è Enrico Gaspari, 34^ assieme allo spagnolo Fausto Mota con un Polaris del Th-Trucks Team: oggi ha ottenuto il miglior piazzamento dall'inizio della Dakar. L'equipaggio italo iberico è anche quinto nella classifica riservata agli Ssv, i fuoristrada “side by side”.