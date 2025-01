Dakar 2025, alla Ktm tappa, con Luciano Benavides, e primato, sempre con l'australiano Sanders. Lucci (Honda) oggi 20°

HAIL – La sorpresa nella Dakar riservata alle moto è che non ha vinto Daniel Sanders, l'australiano della Ktm che si è finora imposto non solo nel simbolico prologo, ma anche in tre tappe su cinque. Quella di giovedì, che precede il giorno di riposo, è andata all'argentino Luciano Benavides, fratello di Kevin, il due volte vincitore del rally raid più duro al mondo (2021 e 2023). Per il 29enne sudamericano, anche lui alfiere della Ktm, si tratta della quarta affermazione parziale dopo le tre di due anni fa.

Benavides ha preceduto il francese Adrien van Beveren (Honda) di 47'', che ha così proseguito nella sua rimonta, e il cileno “Nacho” Cornejo (Hero) di 1'31''. Ross Branch, del Botswana (Hero anche lui), è rimasto fuori dal podio per 1'49'', ma è riuscito a tenersi alle spalle i due portacolori della Honda Ricky Brabec per 10'' e Skyler Howes per 1'20''. Più attardato, dopo le convincenti prestazioni degli ultimi giorni, lo spagnolo Tosha Schareina (Honda), che ha chiuso a 5'18'' dalla vetta. Sanders compare in 13^ posizione, tra l'altro con una penalità di 8 minuti e quindi con un ritardo complessivo di 11'42''.

Paolo Lucci (Honda) ha ottenuto il suo miglior piazzamento del 2025 con il ventesimo posto a 22'39'' da Benavides: ancora uan volta è risultato il migliore degli italiani. Tommaso Montanari con la Fantic è arrivato 44^ e Andrea Winkler 56^.

Nella generale, l'australiano della Ktm ha dovuto cedere più di 6 minuti al secondo, che è sempre Schareina, che però gli rende ancora 7'02''. Branch è ancora terzo, con un ritardo sceso a 17'48'', mentre van Beveren si ferma al bivacco ai piedi del podio con appena 43'' da recuperare al centauro del costruttore indiano: era ottavo due giorni. Howes è quinto a 19'59'', Brabec sesto a 21'01'' e Benavides è risalito di una posizione ed è settimo (ma per tre giorni era stato anche sesto prima di scivolare all'ottavo posto). Il primo italiano della classifica è Montanari, 44^, poi Winkler, 51^.