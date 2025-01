Dakar 2025, la Ktm vince anche con Docherty. Il leader Sanders guadagna terreno. Sfida tra italiani e spagnoli nella Classic

SHUBAYTAH – La Ktm vince una tappa anche con il sudafricano Micheal Docherty, che aveva finora un sesto posto quale miglior risultato alla Dakar. Il 30enne centauro ha preceduto di 1'20'' il portoghese Rui Gonçalves (Sherco) e di 2'21'' l'austriaco Tobias Ebster (Bas Ktm). Fra i centauri di alta classifica, il piazzamento più vicino al podio di giornata, sesto, lo ha ottenuto lo statunitnse Skyler Howes (Honda).

Tommaso Montanari (Fantic) ha chiuso 34^ ed è stato il più veloce degli italiani seguito da Andrea Winkler (Motoclub Yashica), 37^. Nella generale assoluta riservata alle due ruote non è cambiato molto e Daniel Sanders (Ktm) continua la propria corsa solitaria in testa davanti a Tosha Schareina e Adrien van Beveren, entrambi della Honda, attardati rispettivamente di 16'31'' e 22'24''. Il quarto, Luciano Benavides (Ktm) è a oltre 29 minuti. Howes ha “solo” ridotto lo svantaggio dal compagno di squadra Ricky Brabec: i due sono quinto e sesto a 32'18'' e 36'16''. Montanari ha guadagnato un'altra piazza e adesso è 35^ (Winkler 42^).

La quarta vittoria di tappa, la terza degl ultimi 4 giorni, non ha modificato la classifica di Ales Loprais, che come gli altri piloti che occupano le posizioni di vertice è al volante di un Powerstar Iveco. Alle spalle del ceco, l'olandese Mitchell van der Brink (a 48'') e Martin Macik (a 2'23''). Nella graduatoria provvisoria, Macik ha ormai più di una mano sul titolo con un margine di 2:22'07'' sul giovane pilota dei Paesi Bassi, che si deve difendere dall'assalto finale di Loprais, terzo a poco più di 4 minuti.

Saranno di nuovo gli spagnoli Carlos Santaolalla Milla e Jan Rosa I Viñas (Toyota) e gli italiani Lorenzo Traglio e Rudy Birani (Nissan) a contendersi la Dakar Classic. Il verdetto della decima tappa è stata l'eslcusione dell'equipaggio francese che era terzo e ancora abbastanza vicino per poter lanciare un ultimo attacco. I nuovi terzi sono invece lontanissimi. I vincitori della passata edizione hanno allungato in classifica, aggiudicandosi anche la decima frazione con due prove di navigazione. In termini di penalità, il duo “azzurro” della Tecnosport ha accumulato altre 6 lunghezze: giovedì ne dovrebbe recuperare 32 per raggiungere e seuprare Santaolalla Milla e Rosa I Viñas.