Dakar 2025, la "seconda volta" di Petrucci sarà a quattro ruote, con l'Iveco della Italtrans

Il centauro Danilo Petrucci torna alla Dakar. Il pilota di Terni classe 1990 farà parte dell'equipaggio della Italtrans Racing (Matteo Bellina è il pilota e Marco Arnoletti il navigatore) in gara fra i Trucks con un autocarro Iveco. “Petrux”, l'ultimo italiano a vincere una tappa (la quinta, in sella a una Ktm 450 Replica, nel 2022) nel rally raid più impegnativo al mondo, è già nella storia delle due ruote e nel 2025 prova ad aggiungere un altro primato alla propria bacheca.

Petrucci è il pilota “dei quattro mondi”: è il solo che sia finora riuscito ad aggiudicarsi una gara in MotoGp, in MotoAmerica, in Superbike e alla Dakar. Quella del 2025 sarà la sua seconda partecipazione al rally raid, che dal 2020 si corre in Arabia Saudita: il centauro si alternerà alla guida dell'autocarro numero 608 con Bellina, che partecipa la Dakar per la 17^ volta, per inseguire un'affermazione parziale anche a quattro ruote. L'ingaggio di Petrucci è avvenuto nell'ambito dell'intesa fra Italtrans e Prometeon Tyre Group.

L'azienda leader nei trasporti su strada per la grande distribuzione e il produttore italiano (a controllo cinese) di pneumatici per truck, bus e macchine agricole, hanno rinnovato l'accordo con il quale il marchio aveva debuttato alla Dakar con le Prometeon Serie 02. Nel 2025 l'azienda fornirà le gomme anche alla Mm Technology, la squadra con la quale il ceco Martin Macik si è imposto con un Iveco Powerstar lo scorso gennaio nella prova riservata ai Truck.

«Siamo entusiasti di aver portato Danilo Petrucci in questa nuova avventura», ha dichiarato Roberto Righi, Ceo di Prometeon Tyre Group. Gli pneumatici sono stati «appositamente progettati per i mezzi pesanti nelle competizioni off-road». L'edizione 2025 della Dakar scatta il 3 gennaio da Bisha, nel sud ovest del Paese, e, dopo 12 tappe e 14 giorni di corsa, si conclude il 17 gennaio a Shubaytah, al confine con gli Emirati Arabi Uniti. Il tracciato verrà ufficializzato a Parigi il 27 novembre.