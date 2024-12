Dakar 2025, ottanta gli italiani al via. Missoni in moto, Petrucci con i truck e la telegiornalista Saderini nella Classic

La spedizione italiana alla Dakar 2025 è numerosa: gli iscritti sono 80, la maggior parte dei quali concentrati nella Classic (ne parliamo diffusamente in un articolo a parte), ossia quella riservata ai veicoli d'epoca, che nelle ultime due edizioni ha anche portato due volte sul podio (terzi) Paolo Bedeschi (che ha rinunciato ad una nuova avventura) e Daniele Bottallo (al via con un altro pilota) e una Lorenzo Traglio e Rudy Briani, secondi nel 2024 e di nuovo al via con un Nissan Terrano.

Fra i partenti ci sono anche Ottavio Missioni (seconda partecipazione per lui), classe '84, nipote del fondatore della famosa casa di moda, in sella ad una Kove, e Irene Saderini, la 39enne presentatrice e conduttrice televisiva, che aveva ufficializzato la propria partecipazione nella Classic con un post sui social lo scorso 8 novembre assieme all'equipaggio composto da Giuseppe Simonato e Alessio Bentivoglio su un Iveco Magirus. Nella prova riservata alle moto, oltre a Missoni gli azzurri che si preparano per la partenza sono il “solito” Paolo Lucci (Honda), Tommaso Montanari (Fantic), Lorenzo Maestrami (Honda), il 55enne Cesare Zacchetti (Kove), Manuel Lucchese (Husqvarana), Tiziano Interno (Honda) e Iader Giraldi (Ktm).

Nella gara a quattro ruote Maurizio Gerini sarà di nuovo il navigatore Laia Sanz (Century): un equipaggio potenzialmente da alta classifica. Poi ci sono Eugenio Amos e Paolo Ceci (MD Optimus), Agostino Rizzardi e Francesca Gasperi (Century), Gianpaolo Bedin e Alberto Marcon (Buggy Raitec), il 65enne Michele Cinotto e Alberto Bertoldi (Polaris), Pietro Cinotto (classe '86) e Martino Albertini (Polaris) e Stefano Marrini e Matteo Lardori (Brp). Completano la lista dei partenti Enrico Gaspari (Polaris) assieme al co-pilota spagnolo Fausto Mota e la 28enne Rebecca Busi, navigata come lo scorso anno dall'uruguaiano Sergio Lafuente, con un veicolo Brp. La pilota italiana aveva fatto notizia perché supportata dalla piattaforma OnlyFans.

Fra i truck si presenta con grandi ambizioni l'equipaggio ItalTrans con un Iveco gommato Prometeon composto da Claudio Bellina, Marco Arnoletti e con l'asso delle due ruote Danilo Petrucci. Al via con un Man ci sono poi Paolo Calabria, Loris Calubini e Giuseppe Fortuna nonché, con un Iveco, Giulio Verzelletti, Antonio e Carlo Cabini. Niccolò Funaioli è il meccanico dell'equipaggio di un Tatra (pilota Tomas Tomececk e navigatore Art Munster), mentre David Giovanetti guida un Mercedes Unimog che condivide con il francese Paco Fernandez.