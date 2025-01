Dakar 2025, poker di Sanders (Ktm) che allunga di nuovo nella gerenale: le Honda di Schareina e van Beveren a 15'35'' e 26'07''

PER MARCA

AL DUWADIMI – Il poker di Daniel Sanders alla Dakar 205 è impressionante. Con quella di domenica, l'australiano della Ktm ha vinto quattro delle sette tappe corse finora in moto, senza contare il prologo. Inoltre ha nuovamente allontanato i rivali che avevano “osato” rosicchiargli secondi e minuti preziosi. Sanders si è imposto in 4:10'33'' rifilando 3'36'' al compagno di scuderia Edgar Canet, ma il giovane spagnolo (classe 2005) è decimo della generale e non costituisce un pericolo.

L'altro spagnolo, Tosha Schareina (Honda), è invece un avversario in grado di creargli molti più grattacapi, solo che è arrivato al traguardo con quasi 4 minuti di ritardo. Alle spalle dell'iberico altri due centauri del produttore giapponese: Pablo Quintanilla, a 5'27'', e Adrien van Baveren, altro “brutto cliente” in ottica classifica generale. Il campione uscente, lo statunitense Ricky Brabec, Honda pure lui, ha chiuso decimo a 10'01''.

Con la 23^ posizione a 25'07'' da Sanders, Paolo Lucci con la Honda dell'Rsmoto è stato ancora una volta il primo degli italiani. Poi Tommaso Montanari (Fantic), 42^. Nella classifica provvisoria assoluta il centauro di downunder ha riportato il proprio margine su Schareina sopra il quarto d'ora: 15'33'' per la precisione.

Van Beveren resta saldamente terzo, ma adesso viaggia a 26'07'' da Sanders. Brabec è ai piedi del podio, che continua peraltro ad avere nel mirino perché è distante appena poco più di 7 minuti. Luciano Benavides (Ktm) lo tallona da vicino, a 4 minuti e qualche secondo. Per trovare il primo “azzurro” occorre scendere fino alla 39^ piazza, dove Montanari si è insediato da ieri. Andrea Winkler (Motoclub Yashica), il secondo italiano della generale, è 46^.