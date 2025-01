Dakar 2025, Sanders (Ktm) vince la prima tappa fra le moto davanti a Brabec (Honda) e Branch (Hero). Lucci primo italiano, 21^

PER MARCA

BISHA – Dopo essersi aggiudicato il prologo, l'australiano Daniel Sanders, il miglior debuttante del 2021 quando si classificò quarto assoluto, ha vinto la prima tappa dalla Dakar 2025 riservata alle moto. In sella alla propria Ktm della scuderia ufficiale supportata dalla Red Bull, il 30enne di downunder ha coperto i quasi 500 chilometri della giornata di venerdì in poco meno di 4 ore e 41 minuti e mezzo.

Al traguardo ha preceduto lo statunitense di tre anni più “vecchio” Ricky Brabec (Monster Energy Honda). Il vincitore dell'edizione 2024 ha accusato un ritardo di 2 minuti e 4 secondi tenendosi alle spalle il centauro del Botswana Ross Branch con l'indiana Hero per appena 22''. L'americano Skyler Howes con una delle cinque Honda ufficiali della Top 10 è rimasto ai piedi del podio: terzo nel 2023, il il 32enne ha chiuso a 4'07'' dalla vetta. Poi, a poco più di mezzo minuto, il compagno di squadra spagnolo Tosha Schareina.

Il ritardo contabilizzato del sesto, l'argentino Luciano Benavides (Ktm), è già importante: quasi tre minuti e mezzo al traguardo al quale vanno sommati i due di penalità che lo hanno già portato oltre i 10'. Quindi il cileno Pablo Quintanilla e il francese Adrien van Beveren, entrambi con una Honda, rispettivamente a 11'06'' e 14'44'' da Sanders, il cileno della Hero Josè Ignacio Cornejo (18'09'') e il sudafricano Bradley Cox (Ktm).

Per trovare il primo italiano occorre scendere fino al 21esimo posto, quello ottenuto da Paolo Lucci (Rs Moto Honda), all'arrivo con quasi 38 minuti di ritardo dal vincitore della frazione, ma quinto nella classifica Rally 2. Tommaso Montanari con la Fantic ha chiuso in 48esima posizione (1:08'27''), Manuel Lucchese con la Husqvarna del Team Rebel X è risultato 56esimo (1:21'43''), Andrea Winkler con la Ktm del Motoclub Yashica 65esimo (1:45'53''), Tiziano Interno con la Honda del Rally Pov 68esimo (1:50'10''), Ottavio Missoni al via nonostante la morte della nonna Rosita con la Kove del Team Italia Lucky Explorer 79esimo (2:11'44''). Poi Cesare Zacchetti (84esimo), Iader Giraldi (121esimo) e Lorenzo Maestrami (125esimo). Domani la seconda tappa, la “maratona” di due giorni sempre nei dintorni di Bisha da quasi mille chilometri.