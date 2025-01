Dakar 2025, Sébastien Loeb costretto al ritiro dopo un incidente. I tecnici della FIA fermano la sua Dacia per il rollbar danneggiato

Sébastien Loeb non potrà continuare la Dakar in Arabia Saudita a causa dei danni al suo veicolo provocati da un incidente nella terza tappa: lo hanno annunciato gli organizzatori questa sera. «Dopo un'ispezione (della sua Dacia) da parte dei tecnici della FIA, l'equipaggio non è stato autorizzato a partire per la quarta tappa», ha dichiarato il Rally Dakar su X. Alla sua nona apparizione, il nove volte campione del mondo di rally non è riuscito ancora una volta a conquistare il suo primo titolo in questa prestigiosa gara nel deserto, così spesso avvicinata ma mai vinta (3/o nel 2019 e nel 2024, 2/o nel 2017, 2022 e 2023).

È la terza volta che il 50enne alsaziano deve abbandonare la Dakar durante il percorso, dopo il 2018 e il 2021. Al km 12 della 327 prova speciale del giorno, tra Bisha e Al Henakiyah, la Dacia di Loeb è uscita di strada dopo un brutto rimbalzo e ha compiuto diversi impressionanti cappottamenti, che hanno seriamente danneggiato il veicolo. Nonostante i problemi tecnici dell'auto, Loeb e il copilota Fabian Lurquin sono riusciti a concludere la tappa con un ritardo di oltre un'ora dai leader della corsa. Il suo ritiro è arrivato un giorno dopo quello del detentore del titolo, lo spagnolo Carlos Sainz, anch'egli costretto a ritirarsi a causa di danni al roll bar.