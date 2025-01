Dakar 2025, il terzo sigillo di Sanders (Ktm), che allunga sul secondo: Scahreina (Honda) è subentrato a Howes

PER MARCA

ALULA – Con la sua Ktm della scuderia ufficiale, Daniel Sanders ha trovato le sensazioni giuste in Arabia Saudita, dove ha vinto un'altra tappa, la terza su quattro, senza contare il prologo, alla Dakar. La sua superiorità nei piazzamenti è impressionante e la lotta pare riguardare i soli piazzamenti alle sue spalle, almeno per ora. Il centauro australiano si è imposto nella frazione odierna con un margine di 15'' sullo spagnolo della Honda Tosha Schareina, un altro che in questa edizione del rally raid più duro al mondo sta ottenendo risultati importanti.

Il terzo, il cileno “Nacho” Cornejo in sella all'indiana Hero, ha tagliato il traguardo con 7'49'' di ritardo dal vincitore, precedendo di una manciata di secondi il francese della Honda Adrien van Beveren. Il vincitore della frazione di ieri, lo spagnolo Lorenzo Santolino (Sherco) ha chiuso ottavo a quasi 12 minuti e mezzo, mentre i protagonisti di questo scorso iniziale, Ross Branch (Hero) e Ricky Brabec (Honda) non sono andati oltre il 13^ e il 15^ posto con ritardi di poco più di 19 (due di penalità) e quasi 20 minuti.

Con il 33^ posto, Paolo Lucci (Honda) è risultato di nuovo il meglio piazzato degli "azzurri". Poi il binomio italiano Tommaso Montanari e Fantic, in 42^ posizione. Nella nuova classifica generale, il vantaggio di Sanders sul primo degli inseguitori è tornato a diventare significativo dopo che ieri Skyler Howes (Honda) lo aveva ridotto a meno di due minuti. Schareina, che gli è subentrato in seconda posizione, rende all'australiano 13'36''.

Branch, il terzo, ha salvato il podio provvisorio, ma il ritardo è salito a più di 26'. Howes, che ha perso due piazze ed è quarto, tallona il centauro del Botswana a 51''. Il campione uscente Brabec dovrebbe rimontare a Sanders 29'13''. Con un crono complessivo di 31:32'07'', ossia oltre 6 ore e 16 dal battistrada, Montanari è 45^ e sempre primo degli italiani. Poi Andrea Winkler (Motoclub Yashica), 51^.