Dakar 2025, Traglio e Briani sempre in testa alla Classic. Fra i truck Macik ipoteca il successi. Si cappottano Bellina, Arnoletti e Petrucci

HAIL – Giorno di riposo con sensazioni contrastanti per alcuni equipaggi italiani in Arabia Saudita dove si corre la Dakar 2025. Da una parte nella Classic, quella riservata ai veicoli d'epoca, Lorenzo Traglio e Rudy Briani si godono il solitario primato in classifica (la passata edizione si erano classificati secondi) con il loro Nissan Terrano in declinazione pick-up, dall'altra gli attesi Matteo Bellina, Marco Arnoletti e Danilo Lucci (26 partecipazioni complessivamente) si interrogano sulla loro attesa partecipazione nella gara dei ruck nella quale ci sono 8 Iveco fra i primi dieci autocarri in classifica.

Traglio e Briani hanno chiuso la quinta frazione con gli stessi punti (59) dei rivali spagnoli Carlos Santaolalla Milla e Jan Rosa I Viňas e sempre davanti, per 3 lunghezze, a Juan Morera e Lidia Ruba. Nella Top 10 di giornata anche i compagni di squadra italiani della Tecnosport Francesco Pece e Monica Buonamano, sesti. Nella graduatoria assoluta i vicecampioni del 2024 sono sempre primi a quota 354 e precedono i due equipaggi iberici che hanno 31 e 67 punti di penalità in più. Fra i migliori anche gli “azzurri” Pece e Buonamano (sesti) e Marco Ernesto Riva e Alexia Giugni (R Team) ottavi, rispettivamente con 302 e 367 punti in più.

L'equipaggio della Italtrans gommato Proteon a bordo di un Iveco Powerstar impegnato nella Dakar dei truck si è capottato. Per il terzetto non ci sono state conseguenze, qualcuna in più per il veicolo, inserito al 32^ posto nell'ordine d'arrivo con un ritardo di 32 ore, ossia la penalità inflitta per rimetterlo in sesto e ripartire. La tappa che ha preceduto il riposo di venerdì è stata stata decisiva anche per la generale: l'ha vinta Martin Macik e il connazionale Ales Loprais ha perso quasi un'ora e 31 minuti con una immediata ripercussione sulla classifica della corsa.

A sette frazioni dalla fine, Macik ha un vantaggio di 1:56'33'' sul nuovo secondo, che è Mitchel van der Brink, mentre Loprais è scivolato in terza posizione a 2:16'53''. Bellina, Arnoletti e Petrucci, il fuoriclasse delle due ruote che si è avventurato nella gara dei camion dopo essersi anche aggiudicato una tappa in moto nella Dakar del 2022, hanno salvato almeno il 16^ posto (dopo le prime 4 tappe erano 11^) seppur a oltre 49 ore e 20 minuti dal primo.