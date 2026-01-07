Dakar 2026, Lategan vince la quarta tappa e riporta Toyota al comando della gara. Secondo Al-Attiyah (Dacia)

ALULA – La scuderia Toyota Gazoo si è ripresa la testa della Dakar 2026 riservata alle auto. Dopo le controprestazioni di ieri, sei pick-up Hilux del costruttore giapponese hanno chiuso nella Top 10 di giornata, la metà dei quali guidati da piloti polacchi della dinastia Goczal della Energylandia. La quarta tappa del settimo rally raid che si corre in Arabia Saudita è stata vinta dal sudafricano Henk Lategan, che ha preceduto di 7'03'' uno dei grandi favoriti, Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders). Sul podio di giornata anche Marek Goczal, terzo altri 7'12'' più indietro.

Poi, quarto e con un ritardo di altri 3'21'' il figlio Eryk, che per appena 18'' è riuscito a tenersi alle spalle un ambizioso fuoriclasse come Sébastien Loeb (Dacia Sandriders). In sesta posizione il terzo Goczal, Michal (a 19'53'' da Letagan), che con il suo Hilux ha preceduto Toby Price, il centauro passato dalle due alle quattro ruote con il Toyota Gazoo Team. L'australiano gli ha reso 14''. Nella Top 10, ottavo e decimo, anche due piloti con un veicoli Century: Brian Baragwanath e Mathieu Serradori.

Altra ottima prova per Laia Sanz e il suo navigatore italiano Maurizio Gerini con un Ebbro S800, 14/i a poco meno di 29 minuti dal primo. L'affermazione di giornata è valsa un prodigioso recupero a Lategan, che in un giorno è passato dall'undicesimo al primo posto. Al-Attiyah, che ieri era decimo, è risalito fino alla seconda posizione, che occupa con 3'55'' di ritardo.

Dopo aver dominato martedì, i Raptor dell'Ovale Blu sono stati costretti a "ripiegare". Fino alla partenza di questa mattina monopolizzavano le prime cinque piazze, mentre al termine dalla quarta tappa il solo Mattias Ekström è rimasto “aggrappato” al podio, terzo a quasi 9 minuti dal principe del Qatar e 13 da Lategan. Carlos Sainz, anch'egli alfiere della Ford Racing, è quarto a 15'53'' dal battistrada, mentre Serradori è risalito dall'ottava alla quinta piazza (a 16'53''). Anche uno dei Goczal, il 21enne Eryk, e una donna, Cristina Gutierrez (Dacia Sandriders), sono nella Top 10, rispettivamente nono a 21'22'' e decima a 25'18''. Sanz e Gerini sono sempre 18/i, seppur con 42'06''.