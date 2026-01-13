Dakar 2026, il "ribaltone" della 9^ tappa: vince il 21enne Goczal (Toyota), ma Roma e Sainz (Ford) guadagnano la 1^ e 2^ posizione

WADI AD DAWASIR – Nuovo ribaltone alla Dakar riservata alla auto. La prima frazione della seconda “maratona” dell'edizione saudita di quest'anno è stata dominata dal Eryk Goczal con il Toyota Hilux della Energylandia. Classe 2004, il polacco è fra i più giovani vincitori di tappa del rally raid più duro al mondo e ha completato la nona tappa in 3h 46'42''. Alle sue spalle lo zio, Marek Goczal, con lo stesso veicolo della medesima scuderia, attardato di 7'45''.

Poi, nella tormentata prova, Toby Price (Toyota Gazoo) a 11'36'' che ha preceduto di 22'' il sudafricano della Century Racing Brian Baragwanath. Addirttura sesta la prima delle donne, Cristina Gutierrez, che è stata anche la migliore della spedizione Dacia Sandriders, subito dietro a Guillaume de Méuvis (Mini), di nuovo nella parte alta della classifica, quinto e nella Top 10 assieme al compagno di scuderia della X-Raid Lione Baud (nono).

La Ford Racing ha piazzato Carlos Sainz e Nani Roma rispettivamente settimo e ottavo con oltre 15 minuti e mezzo di ritardo dal vincitore e al traguardo a 5'' l'uno dall'altro. Solo 17/o Nasser Al-Attiyah (Dacia) a 26'23'' da Gozcal e 28/o Mattias Ekström (Ford): fino a prima della partenza occupavano la prima e la seconda posizione nella generale. Il ribaltone ha portato Roma al comando con 57'' di vantaggio sul connazionale compagno di scuderia Sainz.

Il qatariota Al-Attiyah è scivolato al terzo posto, ma il suo ritardo è appena di un minuto e dieci secondi dal primo. Henk Lategan (Toyota) è quarto a 6'13'' e anche l'ultimo dei piloti con meno di 10 minuti da recuperare. Ekström, infatti, è passato dalla seconda alla quinta piazza (a 11'19''). Staccato di un'altra decina di minuti c'è poi Sébastien Loeb: con il piazzamento del francese, con quello di Lucas Moraes (ottavo) e il recupero della Gutierrez (decima), Dacia ha tutti e quattro i Sandrider nella Top 10. Il vincitore di oggi è 19/o assoluto.