Dakar 2026, rivoluzione Ford. Guthire vince la terza tappa e passa al comando: cinque Raptor in testa. Sanz e Gerini guadagnano 4 posizioni

ALULA – Nuova rivoluzione al comando della Dakar riservata alle auto con i Ford Raptor grandi protagonisti della terza tappa (sei nella Top 10), l'anello con partenza e arrivo ad Alula che precede la prima “maratona” in porgramma domani e giovedì. La frazione è stata vinta nettamente dallo statunitense Mitch Guthire con il pick-up dell'Ovale Blu, che ha preceduto il rallysta ceco Martin Prokop al volante dello stesso modello, ma schierato dalla Orlen Jipocar. Tra i due quasi 2 minuti e mezzo. Solo terzo il pirmo Hilux della scuderia sudafricana Toyota Gazoo con Guy Botteril al volante: 5'23'' il suo ritardo.

Quindi due Dacia Sandriders: nell'ordine di Lucas Moares, quarto a 5'46'', e di Cristina Gutierrez, quinta a 5'57''. Alle loro spalle un'altra coppia di Raptor della Ford Racing con Nani Roma (a 7'20'') e Carlos Sainz (a 7'31''). Poi il perenne outisider francese Mathieu Serradori con un Century, ottavo (anche nella generale, nove posizioni meglio di ieri) un secondo dietro allo spagnolo, e altri due pick-up del costruttore americano. Mattias Ekström ha chiuso nono per la Ford Racing a 7'36'' dal vincitore e il kirghizo Denis Krotov decimo con le insegne della M-Sport a 9'24''.

Laia Sanz navigata da Maurizio Gerini (sempre il primo italiano in graduatoria) sono arrivati 13/i a poco più di un quarto d'ora dalla vetta, mentre per trovare il vincitore del 2025, Yazeed al Rajhi con l'iHilux della Overdrive, occorre scendere fino alla 16/a piazza e alla 19/a per imbattersi in Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), attardato di 22'11''. Con lo stesso veicolo, Sébastien Loeb ha rimediato quasi altri 22 minuti e mezzo (25/o).

Nella generale assoluta, Guthire è risalito dalla 14/a alla prima posizione. Il suo vantaggio è di appena 26 secondi su Prokop (sarebbero 10'' in più se l'americano non fosse stato raggiunto da una penalità). Anche Ekström ha compiuto un bel passo in avanti: era ottavo e va al nuovo riposo come terzo. Anche al quarto e al quinto posto ci sono piloti Ford: Sainz (a 3'34'' dal primo) e Roma (28'' più indietro). Il primo pilota non al volante di un Raptor e Lucas Moraes, sesto a 5'16''. Poi la prima donna: Cristina Gutierrez, settima a 5'59''. Al-Attiyah è rimasto nella Top 10 (decimo), ma con quasi 11 minuti e 40 da recuperare. Sanz e Gerini hanno guadagnato quattro posizioni e sono 18/i.